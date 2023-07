На 42 той все още разтуптява женските сърца

© Facebook Когато си почти на 42, но искаш да покажеш, че възрастта е само цифра Но на английски звучи по-цветно:



When you’re almost 42 and you want to show to all those young punks that age is nothin but a fuckin number", това написа Ники Илиев и качи снимка, на която е гол до кръста на морския бряг, видя Plovdiv24.bg.



Таланливият актьор и режисьор показа, че мъжете са красиви и когато са на средна възраст, а не само когато са млади.



Суперлативите, които той получи не спират:



Топ си Ники Илиев. Изглеждаш повече от перфектно.



Е па ти си младеж.



Ти си повече от двама по 20.



Аполон никой не го е питал на колко години е, а да не говорим , че 42 , това са новите 32.



Най-прекрасната възраст!Когато вече знаеш,можеш и не ти пука, защото радостта от живота е най-важното! Честити 42!