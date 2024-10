Повратен момент в живота на фолк певицата Татяна

© Изминалият уикенд се оказа повратен момент за фолк певицата Татяна, която получи международно признание на световно дефиле за жени, защитаващи значими каузи. Атланта, Джорджия, бе домакин на престижното събитие, където звездата на "Пайнер“ бе удостоена с титлата "Най-вдъхновяваща жена, жена пример“.



"Това е моето първо голямо признание зад океана! Мисията ми за закрила на жените от домашно насилие ме доведе чак до Америка. Да бъда чута и оценена тук беше нещо, което ми се струваше почти невъзможно. Българката е силна, красива и заслужава уважение и любов!“, сподели емоционално Татяна в социалните мрежи след триумфа си. Тя подчерта, че носенето на тази корона е огромна отговорност и че ще продължи да бъде пример и вдъхновение за жените по света.



Организаторите на конкурса TCP Pageants Europe & Canada я поздравиха официално с думите: "Congratulations for the new Queen! Ms. Transcontinental 2025 – Tatyana Katsova from Bulgaria, our Ms. Elite TCP Europe 2024.“



Триумфът на Татяна не спира дотук. След участието си в този престижен форум, певицата стартира и музикално турне в САЩ, насочено към българската диаспора. Още този петък, 25 октомври, тя ще изнесе концерт в Шарлот, Северна Каролина, а на Димитровден – 26 октомври – ще отпразнува празника заедно с българите в Чикаго, Илинойс, където е и най-голямата българска общност в страната.



След това Татяна ще зарадва сънародниците ни във Флорида, като на 27 октомври ще изнесе концерт в Нейпълс. На 31 октомври певицата ще участва в голямото Хелоуин парти в Лас Вегас, Невада, а за финал ще се завърне в Атланта, където ще закрие турнето си с още едно незабравимо шоу за българската общност.