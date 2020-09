Русокоса манекенка стана част от партията на Слави

© “оп манекенката ¬енета ’аризанова пристана на —лави “рифонов! расавицата об€ви, че започва работа в парти€та на ƒълги€ "»ма такъв народ".



Ќовината дойде от неин пост във фейсбук, с който анонсира новото предизвикателство. «асега не е €сно дали на дългокраката сърцеразбивачка ще бъде поверен отговорен пост във формаци€та на политика-шоумен, или ще има задачата по-скоро да краси сбирките на една от най-младите партии у нас.



»зкусителката следва връзки с обществеността в ”ниверситета на ¬ашингтон, после защитава магистратура по маркетинг и мениджмънт в ”Ќ——. «а капак говори 4 езика Ц английски, руски, испански и италиански.



ато най-гол€м успех отчита победата си в конкурса "Fashion tv Became a StarУ в “ел јвив, където побеждава конкуренци€ от 1800 жени от ц€л св€т.



—ексапилната софи€нка дебютира във филма на ƒолф Ћундгрен Ц "ћеханикътУ. ”частва във филмите "ќбиколката на ‘ландри€У и "Box Office 3DУ, където си партнира с ƒжина Ћолобриджида, јна ‘алки и ≈цио √реджо.



ќтива в Ќю …орк и учи актьорско майсторство през 2008 г. в известното училище на Ѕродуей "Black NexusУ и по-късно през 2010 г. завършва "New York film academyУ в Ќю …орк.



ѕрез 2013 г. работи в Ѕългари€ като личен асистент на –обърт ƒе Ќиро и ƒжон “раволта по време на филма "Killing SeasonУ, а през 2015 г. се снима в "Passage to HellУ.



ѕрез 2011 г. печели национални€ ћисис Ѕългари€, а през 2012 г. става трета на престижни€ световен конкурс "ћисис ¬селена 2012У в –остов на ƒон.



–аботила е като телевизионна водеща в Ѕ“¬, “¬ 7, Ќова “¬ от 2012 до 2015 г.



—ега пък се гмурва в политиката с "»ма такъв народ".