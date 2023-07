Тази носителка на девет награди "Грами" е на първо място, ето за какво

© Носителката на девет награди "Грами“ Риана се превърна в първата дама изпълнител, достигнала един милиард стриймвания на 10 свои песни в платформата "Спотифай“, съобщава "Билборд“.



Известен е фактът, че Риана все още не е издала продължението на последния си студиен албум "Anti“ от 2016 г., който оглави класацията "Билборд 200“ за албуми. Въпреки че феновете на певицата чакат новия албум вече няколко години, наскоро тя започна да се завръща в света на музиката в малки дози. Миналата година Риана издаде две песни, озаглавени "Born Again“ и "Lift Me Up“, за саундтрака на филма "Черната пантера: Уаканда завинаги“. "Lift Me Up“ достигна втората позиция в класацията "Билборд Хот 100“ и беше номинирана за "Оскар“ за най-добра оригинална песен.



По-рано тази година изпълнителката от Барбадос беше водещ изпълнител на шоуто между полувремената на Супербоул (финала на първенството по амеркански футбол в САЩ), по време на което тя сподели новината за втората си бременност.



Песните на Риана с по един милиард слушания в онлайн платформата за музика "Спотифай“ са "Diamonds“, "We Found Love“ (с певеца и продуцент Калвин Харис), "Love on the Brain“, "Stay" (с Мики Еко), "This Is What You Came For“ (с Калвин Харис), "Needed Me“, "Four Five Seconds“ (с амеркиканския рапър Кание Уест и британския певец Пол Маккартни), "Work“ (с канадския рапър Дрейк), "Umbrella“ (с Джей Зи) и "Love the Way You Lie“ (с Еминем), посочва БТА.