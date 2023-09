© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с един актьор популярен по цял свят. Той е роден на 15 септември 1977 година в Лондон. Неговите най-запомнящите се роли са във филмите "Стар Трек X: Възмездието“, "Рокенрола“, "Бронсън“, "Бойна кръв“, "Дама, поп, асо, шпионин“, "Шпионски свалки“, "Черният рицар: Възраждане“, "Лудия Макс: Пътят на яростта, Венъм, Венъм2“ и "Генезис“. Това е филмът, донесъл му награда на БАФТА за изгряваща звезда. Познахте ли го? Става въпрос за Том Харди.



Ролите му в телевизията включват минисериала "Непорочната кралица“, "Брулени хълмове“, Stuart: A Life Backwards, за който получава номинация за БАФТА за най-добра мъжка роля и The Take. През 2012 г. Харди влиза в ролите на злодея Бейн във филма на Кристофър Нолан "Черният рицар: Възраждане“ и на Форест Бондурант в криминалния трилър на Джон Хилкоут "Беззаконие“, а през 2015 г. той се превъплъщава в ролята на Макс Рокатански в "Лудия Макс: Пътят на яростта“.



Майка му Ан е художничка, а баща му Едуард е писател и драматург. Харди учи в гимназиите "Рийд“ и "Тауър Хаус“, а след това в драматургичните училища "Ричмънд“ и "Драма Сентър Лондон“. На крехката възраст от 13 години Том е на “ти" с алкохола, а до 16 години, употребата на крек започва да го превръща в развалина. Тогава е изключен от училище заради кражба. Пристрастяването му го завлича толкова, че следват арести за крадена кола и незаконно притежание на оръжие. Успява да издържи 28 дни на пречистване и да осъзнае, че наистина има проблем. Актьорът твърди, че от 17 години е чист.



Своя дебют в игрален филм Харди прави във военния трилър на Ридли Скот от 2001 г. "Блек Хоук“. През 2003 г. той се появява в "Магия, наречена "любов“, а след това пътува до Северна Африка за филма Simon: An English Legionnaire. През същата година той добива международна популярност с ролята си на претор Шинзон, клонинг на капитан Жан-Люк Пикар, в "Стар Трек X: Възмездието“. След това Харди се връща в Англия, за да участва в трилъра от 2003 г. LD 50 Lethal Dose. В началото на 2009 г. Харди играе главната роля във филма "Бронсън“, разказващ за реалния живот на английския затворник Чарлс Бронсън, който е прекарал по-голямата част от живота си в строг тъмничен затвор. За филма Харди напълнява с 19 килограма.



Харди участва в ТВ драмата, написана в четири части от Мартина Коул, The Take, превъплъщавайки се в образа на гангстер, занимаващ се с наркотици и алкохол. Ролята му спечелва номинация за най-добър актьор на наградите Crime Thriller Awards през 2009 г. През август 2009 г. Харди играе в "Брулени хълмове“, изпълнявайки ролята на Хийтклиф, класически любовен герой, който се влюбва в приятелката си от детството Кати. Харди изпълнява главната роля, тази на Макс Рокатански, в постапокалиптичния филм "Лудия Макс: Пътят на яростта“ (2015). Филмът става боксофис хит, като към юли 2015 спечелва 366 милиона щатски долара при бюджет от 150 милиона.



Харди се жени за Сара Уорд през 1999 г., но двамата се развеждат през 2004 година. Той има син Луис Томас от бившата си приятелка Рейчъл Спийд. През 2008 година. Харди се запознава с актрисата Шарлът Райли, докато двамата работят върху The Take и "Брулени хълмове“. Двамата започват да излизат и през 2010 г. Харди прави предложение за брак на Райли. Двамата се женят през 2014 година, а през 2015 година се ражда тяхното момиченце. В края на 2018 се ражда и синът им. Том има над 20 татуировки по тялото си и обожава да се татуира. Сред по-любопитните татуси е името на агентката му Линди Кинг. Преди години Том ѝ казва, че ако успее да го вкара в Холивуд, ще си я татуира и така и двамата изпълняват обещанието си.



Не всеки актьор може да се похвали, че в една календарна година се е снимал в пет филма, при това всичките от A-листата. Том Харди прави това през 2015 година, като в "Легенда“ играе две роли. Той разби всички класации с ролята си на Макс в "Лудия Макс: Пътят на яростта“. Получи номинация за "Оскар за поддържаща роля", за ролята във филма "Завръщане“, където си партнира с Леонардо ди Каприо и играе главния злодей. Той почти винаги играе лошия.



Една от последните татуировки на Том е направена, след като губи бас от Леонардо ди Каприо. Двамата са близки приятели. След излизането на филма “Завръщането" - Ди Каприо предвижда, че Том Харди също ще бъде номиниран за “Оскар" за поддържаща роля в продукцията. Харди приема облога, като сам избира наградата – загубилият ще си направи татуировка по избор на победителя.



Британецът наистина е номиниран за ролята си в “Завръщането", а Ди Каприо вече е измислил каква татуировка трябва да си направи неговият колега: “Leo knows everything!"



Харди е обявен от списание GQ за един от 50-те най-добре облечени британци за 2015 година. Той твърди, че Гари Олдман е неговият "абсолютен герой“ и че е "най-великият актьор, живял някога“. Още като тийнейджър Харди подписва договор за рап изпълнител. Автор на всички тогавашни текстове е самият Харди, подвизавал се под името Tommy No.1.



Сега Том Харди се е отдал на активната благотворителна дейност. Той помага на младежи, страдащи от различни зависимости, както и на организации, борещи се с масовата употреба на наркотици и алкохол в училищата.