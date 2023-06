© виж галерията Загадката на Sofia24.bg на 4 юни е свързана с една от най-талантливите и успешни актриси в Холивуд. Тя е родена на тази дата през 1975 година в Лос Анджелис. Познахте ли я? Става въпрос за Анджелина Джоли. Тя е американска актриса, кинорежисьорка и филмова продуцентка. Известна е с активната си позиция и благотворителните си акции по ред наболели хуманитарни въпроси (например образованието и изхранването в Африка). От 2001 г. е пратеник на добра воля на Агенцията за бежанците на ООН. Носител на Оскар за филма "Луди години“, както и на три Златни глобуса.



На 28 март 1996 г. се омъжва за британския актьор Джони Лий Милър, с когото се запознава по време на снимките на филма "Хакери“ (развеждат се на 3 февруари 1999 г.). На 5 май 2000 г. се омъжва за актьора Били Боб Торнтон. По-късно те се развеждат. Това се случва на 27 май 2003 г. През 2002 г. официално се отказва от презимето на баща си. До есента на 2016 г. е съпруга на актьора Брад Пит, за когото се омъжва през 2014 г. и с когото имат шест деца, от които три осиновени.



Тя е родена на 4 юни 1975 г. в семейството на американския актьор Джон Войт и френската актриса Маршелин Бертран. Родителите ѝ се развеждат, когато е на 1 година. Живее с брат си и майка си. Има трудно и бедно детство. Първите ѝ изпълнения на театрална сцена са, когато на 11 години постъпва за две години в школата за театър и кино на Лий Страсбърг в Лос Анджелис.



Джоли е преживявала епизоди на самоубийствена депресия през тийнейджърските си години, а също и в началото на двадесетте си години. Тя се чувствала изолирана в гимназията сред децата на някои от най-богатите семейства в района, докато с майка си са оцелявали с доста по-скромен доход.



Джоли започва да работи като модел, когато е на 14 години, основно в Лос Анджелис, Ню Йорк и Лондон. През това време участва в няколко музикални клипа, като например на Лени Кравиц ("Alta Marea“; 1991), Antonello Venditti ("Alta Marea“; 1991), Jeff Healey ("Lost in Your Eyes“; 1992), The Lemonheads ("It's About Time“; 1993) и Meat Loaf ("Rock & Roll Dreams Come Through“; 1993). На 16-годишна възраст Джоли изиграва първата си роля в театъра. В ранните си години на сцената се учи от баща си.



Джоли се появява в пет направени от брат си студентски филма, докато той учи в USC училище за кинематографично изкуство, но професионалната си кариера започва през 1993 г., когато изиграва първата си главна роля в нискобюджетния филм "Киборг 2“, като Casella "Cash“ Reese.



След поддържащата роля в независимия филм "Без доказателства“ Джоли участва като Кейт Либи в "Хакери“ (1995), където се срещна с първия си съпруг, Джони Лий Милър. През 1996 г. играе Джина Малачичи в комедията "Любовта е всичко, което трябва“, съвременна адаптация на "Ромео и Жулиета“.



В автомобилния филм "Mojave Moon“ от същата година, Джоли е в ролята на момиче на име Елинор. Отново през 1996 г. Анджелина Джоли изиграва Маргарет Садовски, едно от петте момичета във филма FoxFire, които се изправят срещу своя учител, който ги тормози сексуално.



През 1997 г. Джоли си партнира с Дейвид Духовни в трилъра "Ролята на Бог“, действието на който е заложено в подземния свят на Лос Анджелис. След това се появява в телевизионния сериал "Истински жени“, историческа романтична драма в американския Запад и въз основа на книгата на Джанис Уудс – "Windle“. През същата година се появява в музикалния видеоклип за "Anybody seen my baby?“ на Ролинг Стоунс.



В периода 1997 г. – 2000 година прави големия си пробив в киното с филми като "Джия“, "Колекционерът“, "Луди години“, "Да изчезнеш за 60 секунди“. За касово най-успешни се смятат последвалите две части на "Похитители на гробници“ (Tomb Raider) в които играе героинята от едноименната компютърна игра, Лара Крофт.



Пробивът на Джоли е успешен след изпълнението на персонажа Корнелия Уолъс в биографичен филм за Джордж Уолъс през 1997 г., за който печели награда "Златен глобус“ и е номинирана за награда "Еми“.



Във филма за живота на супермодела Джия, базиран на биографичната книга на Stephen Fried. Джоли участва като Джия. Филмът представя един свят на секс, наркотици, емоционална драма, които водят до унищожаването на живота и кариерата на Джия и като резултат нейната зависимост от наркотиците и заболяването от СПИН се стига до смърт. За втора поредна година Джоли печели наградата "Златен глобус“ и е номинирана за награда Еми. Тя печели първата си награда от "Screen Actors Guild“.



След "Джия“ Джоли се премества в Ню Йорк и спира да се занимава с актьорство за кратко време, защото усеща, че на този етап нищо ново не се случва. Тя се записва в Университета на Ню Йорк, за да учи кино. По-късно Джоли се връща в киното и участва като Глория (Gloria McNeary) в гангстерския филм "Hell's Kitchen“ (1998), а по-късно същата година се появява в "Playing by Heart“. Филмът получава предимно позитивни отзиви.



Джоли взима следващата поддържаща роля на социопатката Лиза Роу в "Луди години“ (1999), един филм, който разказва историята на пациентката Сузана Кейсън, изпратена от нейния психиатър в болницата "Клеймор“. Филмът маркира крайните пробиви на Джоли в Холивуд. Тя печели третата си награда "Златен глобус“, нейната втора "Screen Actors Guild“ награда и "Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля.



Анджелина Джоли е носителка на почетен "Оскар“ за 2013 г. за благотворителната си дейност.



От 2004 г. живее с партньора си от "Мистър и мисис Смит (филм, 2005)“ Брад Пит, от когото на 27 май 2006 г. ражда момиченце в Намибия, Шайло Нувел, а на 12 юли 2008 г. ражда в Ница близнаците Вивиан-Маршелин (момиченце) и Нокс-Леон (момченце). Другите им деца са осиновени, всички носят фамилията Джоли-Пит: Мадокс Чиван (р. на 5 август 2001 г. в Камбоджа), Захара Марли (род. на 8 януари 2005 г. в Етиопия и Пакс Тиен (р. на 29 ноември 2003 г. във Виетнам). След двегодишен брак, през септември 2016 г., Брад и Анджелина се развеждат.



На 14 май 2013 г. The New York Times публикува статия от Джоли, в която тя обявява, че се е подложила на превантивна двойна мастектомия (отстраняване на млечните жлези). Взела е това решение, след като разбрала, че има 87% генетично предразположение към рак на гърдата.