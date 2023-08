Тя се занимава с балет и художествена гимнастика, след което се превръща в истинска звезда на джаз сцената

© Загадката на Sofia24.bg е свързана с една българска певица и киноактриса. Тя е родена на 21 януари 1954 година в София. В детска възраст се занимава с балет и художествена гимнастика. От майка си наследява любовта към класическата музика, пластиката и спорта, а от баща си пък към чуждите езици, джаза и киното. Познахте ли я? Става въпрос за Камeлия Тодорова. Майка й Стойка Тодорова е певица в хоровата капела "Светослав Обретенов“, а баща й Кирил Тодоров е преводач и почитател на джаза.



Камелия е завършила Техникума по вътрешна архитектура и дървообработване през 1972 година. Започва да взима уроци по пеене при Катя Спиридонова, а през 1975, след като не е приета във ВИТИЗ, започва да учи пеене в Естрадния отдел на Националната музикална академия при Ирина Чмихова. Завършва през 1976 година, като се насочва към джаза.



През 1978 г. дебютира на Втория преглед на българските джазови оркестри в зала "Универсиада“ с квинтета на Людмил Георгиев, а година по-късно печели Втора награда на конкурса за млади джаз певци в Люблин, Полша, както и специалната награда на името на Дюк Елингтън. Следват участия с награди на фестивали в Бомбай, Братислава и Варшава, рецитал на джаз фестивала в Малта и участие в шоупрограми на музикалния театър "Фридрихщатпалас“ в Берлин. На фестивала Jazz Yatra ("Джаз ятра“) в Бомбай/Мумбай поради липса на съпровождаща група, тя склонява ритмичната секция на Стан Гец да ѝ акомпанира при едно изцяло импровизирано и успешно участие.



В началото на 80-те години Камелия Тодорова, заедно с бигбенда на БНР с диригент Вили Казасян, записва успешни поп песни, като: "Не ме гледай така, момче“, "Прошепнати мечти“ и "Да е влюбен този свят“ (последните две често са погрешно смятани съответно за "Летят последните таксита“ и "Чакам те сутрин рано“ заради встъпителните си стихове), които остават запазена марка в репертоара на певицата.



През 1980 г. излиза първата й дългосвиреща плоча – "Софийски диксиленд и Камелия Тодорова“. Към наградите си за джазови изпълнения прибавя призове от конкурси за популярна музика – Златният Орфей (1980, голяма награда за песните "Стая на релси“ и Maybe This Time от филма "Кабаре“) и Internationales Schlagerfestival Dresden ("Международен шлагер фестивал в Дрезден“) (1982, голяма награда), на който се представя с песента Auf diesen Tag hab' ich gewartet ("Очаквах този ден“), позната в българския си вариант като "Откритие“, по музика на Александър Бръзицов и текст на Матей Стоянов.



По това време участва и в няколко успешни български филма. Играе една от главните роли в "Търновската царица“ (1981), участва и в "Монолог за прасенцето“ (1981), "Прилив на нежност“ (1983), който е спрян след заминаването ѝ от България по-късно същата година, и "Бон шанс, инспекторе!“ (1983).



През 1983 г. на музикален фестивал в Солун Камелия се среща с бъдещия си съпруг Майкъл Кунстман, решава да се омъжи за него и така от остров Корфу двамата заминават за Италия, като Камелия се представя под името Лилия Марани и боядисва косата си руса, за да не бъде разпозната.



На 25 юли 1984 г. се раждат разнояйчните близначки на двойката: Рахел-Лилия и Мириам-Ребека. Камелия подписва договор с музикалната компания Върджин Рекърдс (Великобритания) под артистичното име Кеми Тодоров и през септември на 1985 г. издава първата си сингълова плоча, Bursting at the Seams, записана съвместно с барабаниста на Queen - Роджър Тейлър, в студиото Mountain Studios на групата в Монтрьо, Швейцария. Едноименната 12-инчова плоча включва ремикс на песента, инструментала към нея, както и още една песен – Don't Stop It, I Like It.



Сингълът е промотиран в Германия, където на 17 април 1986 г. Камелия участва в музикалното шоу Show & Co. mit Carlo и представя песента. През 1987 г. излиза следващият ѝ сингъл, Chain of Fools, който, подобно на Bursting at the Seams, е издаден на сингълова и на дългосвиреща плоча. От задната страна и на двете плочи е записана песента The Day of the Storm (On the Edge of Paradise), чийто текст е на Камелия.



След завръщането си в България през 90-те години, Камелия издава няколко студийни албума и участва в разнородни поп и джаз проекти. През 1991 г. е издаден албумът 2 Souls in 1 ("Две души в една“) от "Балкантон“, в който са включени синглите ѝ Bursting at the Seams и Chain of Fools и други песни, записани при пребиваването ѝ в Германия. Към повечето от песните са заснети видеоклипове. През 1994 излиза албумът "Настроение“ с всичките ѝ песни, записани преди заминаването ѝ в чужбина през 80-те години. Заснет е клип към песента "Прошепнати мечти“. През 1996 излиза "Привличане“, записан съвместно с ФСБ и издаден от музикалната компания "Маркос мюзик“. От него са екранизирани песните "Но дали…“, "Синьо“, "На колене“ и "Самота“.



През 1998 и 1999 г. заедно с Васил Петров и Стефка Оникян участва в юбилейни концерти по повод 100-годишнината от рождението на Джордж Гершуин и Дюк Елингтън, организирани от Людмил Георгиев. През 1998 г. е поканена на първото издание на Международния джаз фестивал в Банско и оттогава редовно присъства в програмата с различни музикални формации. Същата година е пуснат макси сингълът "Докосване“ с версия на английски език. Следващата година е ред на сингъла "Безкрайно“ и на теленовелата "Докосване“ с участието на Камелия и Николай Сотиров в главните роли.



Новото хилядолетие за Камелия започва с издаването на албума Pearls ("Перли“), включващ джаз песни. През 2003 г. излиза следващият ѝ студиен албум –Pleasure ("Удоволствие“) и тя отбелязва своята 25-годишнина на сцената с голям концерт в Националния дворец на културата. От 2006 г. преподава пеене и вокална техника в Нов български университет в София. На 23 февруари същата година излиза последният ѝ студиен албум – Feels Likе. Към песента I've Got the Music in Me е заснет видеоклип. През 2008 г. излиза сингълът As One/В едно, написан от дъщеря ѝ Рейчъл, като за българската версия на песента е заснет видеоклип.



През 2010 г. записва с Любо Киров песента "Искаш ли?“. През май 2011 г. получава наградата "Златен век“ от Министерство на културата на България за изключителен принос в областта на българското изкуство. На 21 януари 2015 г. издава сингъла "Отначало“ със заснет към него видеоклип по повод рождения си ден. През 2018 г. е предвидено да излязат две нови песни с възможни видеоклипове към тях: представената на концерта в зала 1 на НДК през 2016 г. "Красив спомен“ и "Нежно и бавно“.



Камелия Тодорова се омъжва за Майкъл Кунстман през 1983 година и двамата се установяват в Западна Германия. От брака им се раждат две дъщери – Мириам-Ребека и Рахел-Лилия, родени на 25 юли 1984 година в Мюнхен. След завръщането си в България в началото на 90-те години Камелия включва дъщерите си в свои участия и концерти като беквокалистки, но впоследствие те сами отказват да продължат.