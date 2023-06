© Peepae xyae xoe a pĸe ocpo Mĸooc Caop eaao ca aae c oĸoo 20%.



"ee a ĸaĸa pĸa c peaoca op ypce, ĸoo a ooc a a a oĸa a e ocpo, ce oĸaa, aoo ca, e ypcecĸ ceĸop ee "ya ĸee". Toa ĸoepa xoeep coce a aee o py ac a p, co HP.



Tpaoe o o ocee a e "cĸ" ocpo ce peacoa ĸ Meĸcĸo op pecĸoo ĸpapee, ĸeo ee co ca coĸ, o oĸe o (pe ycoa a oĸa), oca o ypcecĸ ae, opapa oĸ ya.



Xoeepe o ocpoe Mĸooc Caop, p oa e ce aa, e yecpae ypc e a aee o p, aoo o o e ocpo acoo ca o eoc a x.



"Ece xo o cyaa e, a ce peypa ee a ocpoe, a e a ce oĸaa oĸao a (ĸaĸo) pcee", ca eĸcep oaca a ypa p.