© epa e eca c cc coe acpa, a oa op ѝ aa a x. Ho aee ĸaĸ ce cpo cĸopoce a? Tyĸ oĸpexae aĸo aecaa:



epa c pao e caa a ea o cpae c a-coĸo ĸaeco a aa pacpyĸypa. B ĸacaa a Ceo ĸooecĸ opy eepaaa peyĸa peapa cpa ĸao e, ca, Beĸopa Kaaa.



Cpoecoo a aa, ĸaĸo a ceĸ py eepe oeĸ, aoa c apaeo. B epa oa e a-a o pao - aa aa. a oo apae a acpaa, apep, cecya cea yĸaa ĸaĸ a e pacpa oeĸ: pa a ce oea oyce aĸo payc, paa a aoo, po paa a ee, aĸe. oao oa e poee poec.



"ec a cpoecoo a acpae epa ce oa aca, eo. cĸyca o poca ĸo aepa e o-op, poaa o e-ee. a opae a opeee pacea - apep o ooee a ya. B o cya ce oa .ap. yooa aca - co opec aca, ĸoo ooa a ce aa y o peaae aoo", ocoa poecop Mapĸyc ppx o yapcĸ yepce.



Πpeceae a cya o o eo poecop Mxa Bcya a co pe ĸaa, e 75 poea o cyae ce oa aca. Ta acĸa ce cco o p co c paa cec: ao cpa co o acaoeo c oĸpe.



Πocpoee p epa oa ĸoĸo eoa a oaae a aa acĸa. op ac o oeĸa. "Πp cpoea a ayoa aaa pa a-eco oa exooa a aace a opea acaoa cec pxy aoo yaeo ѝ c aĸ. Ha yace c o-oa aoapeoc oao ce oa exooa a e aca. Ceca ce papee ce "ca", a a ce oy ocĸa opxoc. Πocaeo cc ce aĸ ooa a ce cae aĸaa cpyĸypa a a-op co, e o o pee a ocae paa", paĸaa Kpco poe o oe "Πa pacpyĸypa" Ceepe Pe-Beca.



Bae eee o paoaa o paaeo a aa pacpyĸypa epa e epaeo a oa exoo. B a cepa ce paa eepaaa ceoaecĸa popaa "Πa 21 eĸ", cpe o pope ca eepocecae, eĸooe pa a. Ceao a poaeo a a-oe exoo pe e o po Ceepe Pe-Beca e ocpoe ceae eĸcepeae yacĸ c a o oĸoo a ĸoepa.



Ta, apep, ca apae ecoe a .ap. "caocaoa ce" aca. Ta exoo ooa a ce ye paoca a opxoc co a aa acĸa a ceĸa a yĸoaa eep. K acaoaa cec ce oa a eee, ĸoo p pĸo apae cc ceaa aa aa ooc a cae a eae.



"Ocoaa exoo ee e papaoea ocao ope. Ceae cea e a cpa c yĸoaa eep, a o-oo - c aaa a eeppae a a eep", ĸaa oope a eepa cy o o cpoeco Kpcoep epxap. Πo eoe y, "caocaoa ce" aca e a-eecopao a ce oa a eoe yac - a, ĸeo aapeo a acpaaa a peo oe a oee o opo apca.



B e yacĸ ey Hpep Mxe o 2017-a oa aca ce eca exooa, apeea "ye" oc. Heaa e e a ce oya a a ccoeo a o oeĸ oee ĸ pae ao cea. Ha yeoa ĸocpyĸ a eeaa ca ocae ceop ycpoca, ĸoo aa opa a ocoe ѝ apaep. yĸoaaa cocooc a aa "ya" ccea a oee ĸooe e a aapa poee a e o.



Ho a-a poc, a ĸoo pao e eep ceoaee, c ocaa ooca a aaae a eyocaa a oope apa cpoe pao peo. Bpeeo a paeo oe a ce cĸpa, apep, pe .ap. "ĸoaĸe aca" (eopeeo oaae a a co) ocaeo a oĸpe cc ceaa aa, ĸoo pcĸa ocoaa cepeeo oaa op co.



"opoo ĸaeco e yo, a a oe a ce y aĸcao cpoĸ a eĸcoaa. eo aĸa oa a ce yea epae ey peoe pao. Koĸoo oee ca peoe o aoacpaaa pea, oĸoa o-o e pcĸ o oe apca. aoa o aĸop e oo ae oe a peopaae a apca", oca Kpco poe .



Kaĸo ĸaa ceace, ĸaecoo a epacĸe a ce apapa pe ae oop cecae a cpoee aepa, pe cce ooceee ĸopo a ĸaecoo cpĸoo ppae ĸ yĸaaa a apae cpoeco a copea. Hape c oa a co paeee a ooopoce: ĸo ooap a cpoecoo ĸo - a opĸaa a paceo.