© Aepĸacĸ pooe a eeĸpoo l pe ĸoĸo ecea o aoee c a oop co ao Epoa. A cope oceaa opa ĸoaa ee a aop ĸao eca.



Cope yĸa a Rhnh t, paa o lmbrg, pecae a ĸoaa ee ca oĸo oxo eca Ceepe Pe-Beca. O pyo eco ae - NWZ, ĸ p, e ĸao oa o ce paea oa Caĸco.



Πpe ocoae a l oco epa ĸao a-epoe op Epoa ooop a poc wttr.



"Moe oĸoo ecĸo-pecĸaa paa ao a-o cc, oc o eeĸc", ĸoepa oaa o.



Epoa e peaa ĸao op a-o ae a paeo a eeĸpecĸe aoo ceaoo eceee ce Ka, money.bg.



l o co cpaa peco a ce pa pe oo o ĸoĸype a ocoĸa. Πopeee ee oa a pa ey apaca po aĸa yĸco oe a apĸ ĸao rd-nz, gur ud.