Д-р Кулински: Няма нищо по-мило за мен от думата "Благодаря!"

Комплексният онкологичен център се гордее с един млад, но много уважаван и обичан лекар – гастроентерологът д-р Руслан Кулински. Той се присъедини сравнително скоро към екипа. Винаги пред неговия кабинет е пълно с пациенти, които той посреща с усмивка, независимо от часа и работния ден. Скромен е и не иска да признае, че е преуморен, макар че всички негови пациенти виждат колко извънредни часове е на работа. И никога няма да върне човек, дошъл с болката си при него.



Възпитан и мил към колеги и пациенти, д-р Кулински си спечели уважението на един от най-добрите гастроентеролози в Русе.



Всъщност той е трето поколение лекар. Усетът към медицината и човешкото тяло, е наследен първо от дядо му д-р Иван Маринов - онко гинеколог, а след това и от баща му д-р Никола Кулински - онко дерматолог. И двамата му предци са прекарали по-голямата част от трудовия си стаж в КОЦ Русе. Затова и никой не се учудил когато Руслан, техният наследник, завършва Медицинския университет във Варна.



Д-р Кулински- младши продължи традицията и е част от онкодиспансера в Русе. Работният му ден е повече от напрегнат и най-вече отговорен, защото държи в ръцете си човешки животи:



"След сутрешен рапорт в 8:00 часа, следват планираните ендоскопии за деня до 10:30-11:00 и абдоминалните ехографии до 13:30, част от диспансерните прегледи на онкоболните регистрирани към КОЦ в кабинет 2. След 14:00 амбулаторни прегледи. По график денят ми трябва да приключи към 17:00, но това е по-скоро изключение. Реално е по-късно, което е за сметка на семейството - прекрасните ми съпруга и двете ни момчета.“, разказва д-р Кулински.



"Най-трудно се съобщават лоши новини. Останалото е хубаво, екипът е добър, работата организирана“, усмихва се лекарят защото пациентите са важни за него. И е неуморен да търси причината за заболяванията, а не само да лекува последствията. Десетки русенци ежедневно застават с надежда пред кабинета му, защото знаят, че младият д-р Кулински ще се опита да им помогне.



"Няма нищо по-мило за мен от думата "Благодаря!“, споделя медикът. "Най-удовлетворен оставам, когато бързо поставим точната диагноза и пациентът не губи време в борба със системата и обикаляне по болниците из цяла България."



А у дома го чакат една прекрасна съпруга и две малки момченца, за които татко Руслан е пример за подражание.



"Чудя се кога ли няма да издържа... но засега успявам. Доверие от страна на пациентите се постига с добро отношение, отдаденост на хората и резултати“, казва д-р Кулински. Боли го, когато вижда как липсата на доверие разрушава реалните шансове за адекватно лечение:



"Много пациенти отиват да се лекуват в други болници, без да подозират, че в КОЦ Русе има не само големи професионалисти, но и модерна техника, изключително качествено лечение“, заявява докторът.



"Най-трудно се работи с онкоболни. Надеждата в тях е съвсем крехка. Затова ние лекарите сме длъжни да не я губим“, казва лекарят.



Като млад и съвременен човек, д-р Кулински успява да съвместява работата и своите хобита - Starcraft, Fortnite, The Wheel of Time, Game of Thrones. Макар да знае, че колкото повече пациенти го чакат, толкова по-малко възможности за себе си ще има. "Но точно това означава да си лекар“, допълва още д-р Руслан Кулински.