Ето кой е начело на партията на Слави в Русе

© Новата партия на Слави Трифонов "Няма такава държава" вече си има и сайт. На него вече са обявени и лидерите на партиите по градове. Припомняме, че за председател на ПП “Няма такава държава" бе избран Слави Трифонов. В Изпълнителния съвет са - Тошко Йорданов (заместник-председател), Ивайло Вълчев (заместник-председател), Виктория Василева ( главен секретар), Драгомир Петров, Александър Вълчев и Филип Станев.



В арбитражно-контролната комисия бяха избрани - Иво Георгиев Атанасов, Андрей Николаев Михайлов, Александър Викторов Рашев, Румен Тодоров Попов, Пламен Иванов Данаилов, Филип Петров Попов, Пламен Николаев Николов.



Ето лидерите по градове:



Област Благоевград – Илко Стоянов



Област Бургас – Тодор Георгиев Иванов



Област Варна – Александър Благовестов Тодоров



Област Велико Търново – Момчил Иванов



Област Видин – Росица Любенова Кирова



Област Враца – Георги Станчев Георгиев



Област Габрово – Иван Шишков



Област Добрич – Дилян Господинов Господинов



Област Кюстендил – Огнян Иванов



Област Пазарджик – Руди Синапов



Област Плевен – Иван Мариянов Иванов



Пловдив-град – Николина Деспотова-Кузева, Димитър Миланов, Манол Манолов



Област Русе – Светлин Костов Стоянов



Област Стара Загора – Тихомир Гочев Тенев



Област Смолян – Асен Кехайов



Област Хасково – Денислав Димитров



Област София – Любомир Илиев



София 23 МИР – Димитър Стойчев



София 25 МИР – Росен Димов