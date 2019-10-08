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Ето кой е начело на партията на Слави в Русе
Автор: Стоян Маджиров 17:23 / 08.10.2019Коментари (1)171
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Новата партия на Слави Трифонов "Няма такава държава" вече си има и сайт. На него вече са обявени и лидерите на партиите по градове. Припомняме, че за председател на ПП “Няма такава държава" бе избран Слави Трифонов. В Изпълнителния съвет са - Тошко Йорданов (заместник-председател), Ивайло Вълчев (заместник-председател), Виктория Василева ( главен секретар), Драгомир Петров, Александър Вълчев и Филип Станев.

В арбитражно-контролната комисия бяха избрани - Иво Георгиев Атанасов, Андрей Николаев Михайлов, Александър Викторов Рашев, Румен Тодоров Попов, Пламен Иванов Данаилов, Филип Петров Попов, Пламен Николаев Николов.

Ето лидерите по градове:

Област Благоевград – Илко Стоянов

Област Бургас – Тодор Георгиев Иванов

Област Варна – Александър Благовестов Тодоров

Област Велико Търново – Момчил Иванов

Област Видин – Росица Любенова Кирова

Област Враца – Георги Станчев Георгиев

Област Габрово – Иван Шишков

Област Добрич – Дилян Господинов Господинов

Област Кюстендил – Огнян Иванов

Област Пазарджик – Руди Синапов

Област Плевен – Иван Мариянов Иванов

Пловдив-град – Николина Деспотова-Кузева, Димитър Миланов, Манол Манолов

Област Русе – Светлин Костов Стоянов

Област Стара Загора – Тихомир Гочев Тенев

Област Смолян – Асен Кехайов

Област Хасково – Денислав Димитров

Област София – Любомир Илиев

София 23 МИР – Димитър Стойчев

София 25 МИР – Росен Димов




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