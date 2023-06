Има ли IT компании в Русе

© Дълги години София беше избирана като естествената локация за развитие на информационните технологии. Столицата продължава да е водеща при избора на млади хора и компании, но това не значи, че тя няма и своите отрицателни страни, които да насочат специалистите към други градове в страната.



Един такъв град е Русе, който повече от 10 години вече успешно привлича IT компании. Той започва да се превръща в привлекателна дестинация и на територията му има над 30 компании, ако погледнем IT фирмите в Русе в DEV.BG



Благодарение на редица фактори, сред които са университет, инфраструктура и добри условия за финансиране, се откриват безброй възможности за работа във високопрофилни компании в района.



В тази статия ще се опитаме да ви представим част от най-успешните компании на територията на града, причината те да избират Русе като дестинация и разбира се, какви специалисти се търсят в региона.



Защо фирмите избират Русе



Русе е динамично развиващ се град по поречието на река Дунав, който доста бързо се превърна в икономически лидер в региона. Ето и основните причини все повече IT компании да се насочват към Русе:



Локация: Това е град с развита инфраструктура и индустрия, история и богат културен живот. Разположен е на кръстопът и е изключително удобен за стартиране или преместване на бизнеса на територията на региона. Това е и най-големият пристанищен и икономически център по Българското поречие, а на крайбрежната ивица са разположени пристанища и терминали с национално и регионално значение.



Образование и заетост: Голямо предимство на града е Русенският университет “Ангел Кънчев", който успешно подготвя IT специалисти. Университетът си партнира с водещи IT компании в страната. Освен това е и много иновативен, като се организират събития, където студенти и ученици могат да покажат свои разработки и да се срещнат с различни бизнеси.



Все повече утвърдени софтуерни компании отварят офиси в града, поради наличието на много квалифицирани IT специалисти. Също така трябва да отчетем и възможността за отдалечена работа, което пък дава шанс на хората да предпочетат уюта на малкия град.



Иновации и инвестиции: Русе от години работи в посока на изграждане на подходяща бизнес инфраструктура и обновяване на индустриалната зона с цел икономическо развитие. Въвеждат се иновативни методи на обучение още от ранна детска възраст, които продължават и в университета. Част от компаниите на територията на града също помагат в различни дейности като създават инициативи и търсят начини да ангажират местната общност.



IT компаниите в Русе



Както вече споменахме, IT специалистите от Русе могат да избират от над 30 компании.



Sirma е една от компаниите с най-много обяви в града. Те активно търсят работа за хора с опит в JavaScript, .NET и Java. Едни от ключовите услуги на фирмата са създаване на корпоративни софтуерни системи, IT консултиране, доставка на хардуер, системна интеграция и други.



Друга голяма компания в Русе е MentorMate. Дейностите им са свързани с разработка на специализирани софтуерни решения за дигитална трансформация в мащаб, както и IT консултиране. Отворени позиции има за Java, Node.js, Javascript Developer и други. Компанията предлага също така професионално развитие на своите служители като то се изразява в курсове, вътрешнофирмено обучение, менторски програми и индивидуални планове за кариерно развитие.



Задължително трябва да споменем и Endava като част от фирмите, предлагащи работа на територията на град Русе. Те се занимават с аутсорсинг, IT консултиране, внедряване на софтуерни системи и други като от няколко години вече имат и офис в България. Разработват се мащабни проекти в партньорство с едни от най-големите банкови, финансови и застрахователни институции.



Най-търсени IT специалисти и технологии



Преобладаващо се търсят Backend и Frontend специалисти, спрямо IT обявите за работа в Русе от DEV.BG. Също така можем да видим Quality Assurance, DevOps и Mobile Development предложения.



Както на повечето места, така и тук се търсят специалисти с Java, JavaScript, PHP, .NET. Предлага се и работа за младши специалисти и студенти като могат да се видят отворени junior и trainee позиции. Освен това водещи фирми предлагат работа и за Системни администратори, Проджект мениджъри и бизнес анализатори.



Продължават и плановете на утвърдени компании да отварят все повече работни места за специалисти в областта на разработването и тестването на софтуер.



Качество на живот в града



Както споменахме вече, Русе е най-големият икономически център около река Дунав, а също така е и логистичен център, който комбинира различни видове транспорт. Индустриалният профил на града е силен, което открива нови възможности за бизнес. Кадрите са високо квалифицирани, а образователната структура е силно развита. Градът от своя страна пък предлага оптимално съчетание на професионален и личен живот.



Население и бизнес среда: Броят жители на община Русе наброява 164 723, от които над половината са в трудоспособна възраст, а заетостта е към 71% в областта.



Активно се работи по изграждането на модерни бизнес паркове и центрове и все повече фирми избират да инвестират в градове като Русе заради неусвоения потенциал.



Градът е среден по големина, леснодостъпен, модерен и удобен за живеене.



Културен живот: Дунавският град е богат на културен живот спрямо средните стандарти в страната като предлага на работещите по-тих и спокоен живот, но достатъчно добре съчетан с активни и разнообразни забавления. Културните афиши на театри, опера и кина дават възможност за избор от събития през цялата година, които хората да посетят с интерес.



Транспорт и инфраструктура: През 2018 година Русе беше избран за най-добър град за живеене в България на базата на няколко категории - икономика, екология, качество на живота, образование, сигурност. Градът продължава да се развива като предлага перфектно съчетание между работа и личен живот.



Тук има добре развит градски транспорт, който свързва кварталите и индустриалните зони. Превозът на пътници продължава да е приоритет за общината, а доброто разположение на града предлага придвижване от единия до другия край за по-малко от половин час.



Градската част съчетава модерни сгради и паметници, които напомнят на архитектурния стил на Виена. Извън града пък има идеални места за разходки сред природа, гребни спортове и риболов.



Икономически растеж



Русе е най-големият икономически център по Дунавското крайбрежие. Градът се е превърнал в двигател на икономиката в района и доминира по заетост и инвестиции. Освен това и се утвърждава като една от предпочитаните IT дестинации в България. С помощта на Русенския университет се създава т.нар. “Дунавски дигитален хъб", който насърчава процесите на дигитална трансформация и осигурява достъп до технологичен опит, споделени работни пространства, анализ, оценка и тест на продуктови иновации.



Компании продължават да инвестират в отварянето на офиси и работни места в Русе като това също допринася за икономическия растеж в града. Благодарение на стратегическата си локация, по-уютния живот, както и добре развитите инфраструктура, образование и транспорт, Русе е предпочитана дестинация от редица специалисти и IT компании.