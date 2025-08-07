Пламен Петров: Голяма част от приходите от Световните квалификации отиват за благотворителност

© Фокус Маркетинг директорът на Българския футболен съюз - Пламен Петров, в интервю за предаването "Спортът на Фокус" по Национална радиоверига "Фокус", съвместна рубрика с Българския спортен тотализатор.



Здравейте, г-н Петров. На 2 и 3 септември престои да се проведе благотворителната футболна фиеста "Заедно за децата“. Българският спортен тотализатор е генерален спонсор на събитието. От какво значение за българския футбол е да има партньор като българското тото?



- Здравейте на всички радиослушатели. Много се радвам, че може да направим партньорство със Спортния тотализатор. За нас знаете, че е от голямо значение, тъй като Спортният тотализатор към момента помага на целият спорт в България и в годините е доказан партньор на футболния съюз. Мисля, че това събитие, което следва да бъде на 2-ри и 3-ти е показател, че Спортният тотализатор отваря една нова страница и е доста, доста важен за нас, а и за самата кампания партньор.



Как се случи партньорството между БФС и държавното тото специално за тази инициатива? Кой кого потърси и лесно ли се разбрахте?



- В интерес на истината ние със Спортния тотализатор, знаете, че сме работили през годините. Ние ги потърсихме с идеята, тъй като събитието, което ще следва на 2 и 3 септември е с цел благотворителност, ден преди големия мач с Испания, което следва да бъде на 4 септември на ст. "Васил Левски“. Така че ние ги потърсихме с идеята да помогнем в тази кауза. Каузата е за "Слънчевите деца“, кампания, която е организирана от Криско за събиране на средства за болница, която е за специални нужди за деца. И мисля че както ние, като футболен съюз, така и Спортният тотализатор, като компания, която винаги помага в спорта, помага на такива кампании, мисля че сътрудничеството ни е синхронно, става много лесно със самото тото.



Г-н Петров, посетителите на благотворителната фиеста ще могат да се срещнат с редица големи имена и от спорта, и от развлекателната сцена на България. Лесна ли беше комуникацията с тези лица?



- Първо да кажем, че все пак освен от музикалния бранш, танцови състави и от най-големите наши имена във футбола, Христо Стоичков, Балъков, Ивелин Попов, Валери Божинов, ще се присъстват и ще дават автографи и в двата дни. Знаете, че естествено, че всяка комуникация с такива личности и не само футболни, а и артисти и хора от изкуството е доста трудна, но каузата си заслужава. И мисля, че освен тях може да изтъкнем личности, като Графа, като Криско, който все пак ще е и двата дни там, като Любов Киров, Дара, Дара Екимова. Да не изреждам всички, защото са наистина над 40 изпълнители ще присъстват.



Г-н Петров, как се роди идеята за подобно благотворително събитие?



- Вижте, с екипа ни седнахме и помислихме какво може да направим в полза на обществото и на хората, които не са свързани само с футбола. Течеше кампания пред няколко месеца, в която доста артисти се включиха с благотворителност към кампанията на Криско и решихме, че това е най-правилният начин. Нашите деца, децата на България, това е разковничето, ние трябва да се обръщаме само към тях. Идеята беше съвместна – седнахме на една маса и почнахме да размишляваме кой е най-добрият вариант за организиране на мащабно събитие. Защото все пак ние сме футболен съюз и нашата главна цел е не такива събития, но ние сме в помощ на обществото. В момента както и предните ни кампании ние финансирахме изграждането на паметника на Чико Дерменджиев, който е в Пловдив, дарявахме голяма част от сумите, които изкарваме от билети. Също така искам да кажа и за вашата медия и много хубаво да се подчертае, че парите, които ние ще генерираме в мачовете с Испания, Турция и Грузия, голяма част от приходите ще бъдат дарени също към кампанията, освен на 2-ри и на 3-ти, и от следващите мачове, които са в квалификацията за Световното първенство.



Какви са вашите най-смели очаквания и мечти за това събитие?



- За събитието очакваме в двата дни около 12 000 до 14 000 човека да минат. Дали сме възможност на хората, които са с пакетни билети от мача с Испания, да могат да присъстват на самото събитие без вход, а иначе входът за всеки един от дните в тези два дни е по 20 лева на ден. Естествено гарантираме, че и в партньорство с ТОТО-то ще измислим много интересни игри, ще имам много, много подаръци и награди, които ще са интересни. Може тук да кажем, че г-н Ники Кънчев ще лансира "Стани богат“ в по-начинаещ вариант да го кажем за хората, за да може да има повече награди и печеливши. Ще се включват футболисти, ще се включват много интересни личности. Очакваме много сериозен интерес. И това пак благодарение нашия партньор, който е ТОТО-то.







Г-н Петров, има ли идея и планове в близкото бъдеще подобно мероприятие не само да стане регулярно, но дори да се случва повече от веднъж в годината?



- Няколко са факторите, от които зависи това нещо да се случва регулярно и всяка година да може да правим такова събитие. Единственото нещо, от което зависи, е дали наистина ще има успех тази кампания. Има много инициативи, много хора, които искат да помогнем. Ние, като федерация, нашата главна цел е организирането на мачове, следенето на българското първенство, да протича по нормален начин. Ние не сме тясно обвързани с такива кампании, но гарантирам, че ако наистина има такъв интерес, какъвто сега има – в момента има огромен интерес за това събитие, тук са около 4 000 билетите, които сме продали, така че очакваме голям фурор и дай Боже, ако имаме възможност и ако сме живи и здрави догодина да поработим, ще направим още едно такова събитие съвместно с нашите партньори.



Г-н Петров, както вие казахте, на 4 септември България започва световните си квалификации срещу Испания. Може ли да открехнете съвсем малко вратата за това как вървят продажбите на билетите за този, а и за другите две домакинства срещу Грузия и Турция?



- Към момента сме продали над 7 500 билета, които са пакетни, това е за трите мача. Добър е интересът. От 7 август, утре, реално се пускат билетите за Испания. Естествено срещу Испания очакваме, че стадионът ще бъде разпродаден. Това е съвсем нормално. Хората искат да видят световен и европейски шампион в България, който идва за пръв път. Идвал е преди с олимпийския си отбор, но знаем, че едно време олимпийският отбор не е било също като първия отбор. Така че очакваме огромен интерес, хората са заредени положително и очакваме от нашите момчета да покажат една сериозна игра, борба. И знаем, че в крайна сметка не винаги резултатът е важен, а какво показваш на терена.



И един последен въпрос: винаги ми е било интересно, чисто организационно, има ли разлика за подготовката на мач срещу опонент като Испания и някой отбор, който е от нашата черга, така да се каже?



- Знаете ли, аз съм бил четири години във футболен клуб Левски. Минали сме и през европейски мачове, и през мачове от първенството, от купата и т.н. Мога да направя реална съпоставка – няма абсолютно нищо общо с първенство или с евротурнири. Няма абсолютно нищо общо. Коренно различни неща се случват по време на мач. Има много, много изисквания, които са от ФИФА и УЕФА. По различни критерии се диктува целия мач и организационно. В крайна сметка футболният съюз е най-високото стъпало във футбола в България, генерално, като цяло всички най-големи професионалисти работят към федерацията. И това е доказано през годините, тъй като ние вземаме най-обучените кадри. Хора с огромен опит на международно ниво и хора, които са запознати и знаят как се организират такива мачове. Това е наистина много трудно и много, много по-рано се прави организацията. Това са месеци наред комуникация с другите отбори, всичко има значение. Нашите делегации ги посрещат няколко дни по-рано, тренировъчните процеси, охранителните режими, всичко е корено различно от един мач дали ще е в първенството или в евротурнирите, няма никакво значение. Просто наистина е доста сериозна организацията. А и да кажем все пак, че дори клуб, който играе в евротурнирите, немалка част от нещата футболният съюз подпомага дадения клуб. Дали ще е Левски, дали ще е Арда или Лудогорец, за самата организация, за протичането, за посрещането на делегацията от чужбина. Така че хората не го знаят това нещо, това е интересно. Ето сега пред вашата медия мога да го кажа: през футболния съюз минава генерално целият процес на организационни дейности.



Г-н Петров, за финал какво бихте пожелали на слушателите на Радио "Фокус“?



- За тези, които са на почивка – приятна почивка, за тези, които са на работа, им пожелавам да отидат на почивка. И се надявам, че наистина ще ни подкрепят в тези важни мачове. Тук не е важен резултатът, важен е характерът от мача. Важно е да запалят децата и хората, които искат да станат като Илия Груев или Кирил Десподов. Или като Ламин Ямал, като Педри. Важен е спортът. Преди всичко това е една игра – хората трябва да го запомнят, това не е на живот и смърт и никога не трябва да бъде. Щастливи сме, че можем да работим във футболните среди и да радваме хората. И се надявам така с позитивизъм да завършим разговора.