Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Близо 500 класни стаи са с нова визия заради МОН
Автор: Екип Ruse24.bg 10:35
496 кабинета са обновени по Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката през изминалата учебна година. Те са по хуманитарни науки, по география и икономика и по технологии и предприемачество.

Училища и центрове за специална образователна подкрепа бяха финансирани по модул "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“ с над 7 млн. лева през изминалата учебна година.

Осигурен е достъп до интерактивни учебни материали чрез образователни платформи, ученически маси с тематични изображения или текстове, учебна и художествена литература, сборни и речници, карти, табла, атласи и др. В някои от класните стаи ще може да се провежда обучение по два предмета.

За 90 училища за стаите за занимания по интереси са закупени образователни игри и комплекти за експерименти, реквизити за ролеви игри и драматизация и куклен театър, художествена литература, вкл. обзавеждане за по-приветлива атмосфера в стаите.

За поредна година училищата проявяват интерес и към обновяването на училищни библиотеки и кътове за четене и провеждане на инициативи в тях, с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес. Освен обновяване с нова литература и подходящи мебели – маси, дивани, етажерки, конструктори и образователни игри, училищата са провели и 318 инициативи (изложби, отбелязване на годишнини на бележити личности в българската литература и култура, драматизации, беседи по актуални за учениците теми и др.).

От 2023 година, когато за първи път МОН финансира модернизирането на училищните кабинети по тази програма, са обновени общо 1 073 класни стаи.






