|Близо 500 класни стаи са с нова визия заради МОН
Училища и центрове за специална образователна подкрепа бяха финансирани по модул "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“ с над 7 млн. лева през изминалата учебна година.
Осигурен е достъп до интерактивни учебни материали чрез образователни платформи, ученически маси с тематични изображения или текстове, учебна и художествена литература, сборни и речници, карти, табла, атласи и др. В някои от класните стаи ще може да се провежда обучение по два предмета.
За 90 училища за стаите за занимания по интереси са закупени образователни игри и комплекти за експерименти, реквизити за ролеви игри и драматизация и куклен театър, художествена литература, вкл. обзавеждане за по-приветлива атмосфера в стаите.
За поредна година училищата проявяват интерес и към обновяването на училищни библиотеки и кътове за четене и провеждане на инициативи в тях, с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес. Освен обновяване с нова литература и подходящи мебели – маси, дивани, етажерки, конструктори и образователни игри, училищата са провели и 318 инициативи (изложби, отбелязване на годишнини на бележити личности в българската литература и култура, драматизации, беседи по актуални за учениците теми и др.).
От 2023 година, когато за първи път МОН финансира модернизирането на училищните кабинети по тази програма, са обновени общо 1 073 класни стаи.
