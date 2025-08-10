ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
Срещата идва на фона на проблемите с водоподаването в няколко населени места от общините Борово и Бяла, които се дължат на силно амортизираната водопроводна мрежа, по която загубите на места надхвърлят 80%, а също и поради продължителното засушаване.
В Брестовица ще бъдат подменени всички тръби, които са с обща дължина от близо 6.5 км. Проектът е на приблизителна стойност от 2.5 млн. лв. и би трябвало да приключи за по-малко от година. "Този проект е включен в Инвестиционната програма за общински обекти на Община Борово към Закона за държавния бюджет, имаме сключен договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и подписано споразумение, както и искане за авансово плащане, но все още не е преведена и една стотинка. Това е отпреди година и половина. В момента чакаме плащане. Въпреки това Общината започва сама проекта“, коментира Панайотов. Припомняме, че откакто Панайотов е кмет на община Борово всички централни водопроводи са подменени, а тези в селата на повече от 80%. Същевременно благодарение на него и екипа му в самия град Борово водопроводната мрежа е изцяло подменена. Средствата за тези ремонти са били осигурени по различни програми, като те включват европейско, национално и собствено финансиране. По думите на Панайотов всичко това гарантира нормалното водоподаване в община Борово. Същевременно в следващите две седмици предстои приключване на ремонт на 1.3 км. от водопровода между Волово и Брестовица от страна на ВиК дружеството в Русе. Преди две години беше изградена технологична връзка за алтернативно подаване на вода от помпената станция във Волово, която се отваря при недостиг от собствения водоизточник. На практика така се осигурява по-голямо водоподаване за Брестовица.
Колкото до Бяла, то в село Босилковци е в ход реконструкцията на 3.4 км. от вътрешната водопроводна мрежа, каза кметът Димитър Славов. Той допълни, че в рамките на следващите месец – два ремонтните дейности ще бъдат напълно завършени и новите тръби ще бъдат въведени в експлоатация.
Проектът е на стойност от около 1.2 милиона лева с ДДС и също се изпълнява по Инвестиционната програма за общински обекти към Закона за държавния бюджет. Изградено е и алтернативно водоснабдяване от помпената станция в Пейчиново, което покрива потреблението на вода в почивните и празничните дни, когато по традиция то е по-високо. Същевременно през последните три години са подменени близо 1.7 км. водопроводна мрежа в самото село, както и външен водопровод с дължина 300 метра от технологичната връзка с помпената станция. В повечето от другите населени места водопроводната мрежа също е подменена. В селата Бистренци и Дряновец са подменени съответно около 2 и 1 км., като в Дряновец е сменен главният водопровод. За повишаване надеждността на водоснабдяването на Копривец е подменен част от напорния и хранителния водопровод. Предстои изготвяне на инвестиционен проект и търсене на финансиране за подмяна на довеждащия водопровод от станцията в Батин до Пейчиново, който обаче е с дължина от 10 км. Така ще се осигури и безпроблемно водоподаване за село Пейчиново.
Същевременно в тези населени места е въведена временна забрана за ползването на питейната вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, автомобили, балкони, пълнене на басейни и пране на килими. Ограниченията ще бъде докато се възстанови дебита на водоизточниците. В региона имаме достатъчен наличен разполагаем воден ресурс, но териториалното му разпределение е неравномерно, обясни Драганов. Областният управител е категоричен, че при необходимост могат да се включат допълнителни водоизточници, които да гарантират захранването с вода в най-проблемните участъци. Припомняме, че захранването с питейна и битова вода в област Русе се осъществява посредством изградени кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не чрез водоподаване от язовирите. Важно е да е отбележи, че от "ВиК“ ООД – Русе съдействат на Общинските администрации чрез изготвяне на технически задания за проектиране на реконструкция на водопроводните мрежи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 91
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец
15:15 / 08.08.2025
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
16:07 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: