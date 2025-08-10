Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла

© Започва цялостна подмяна на водопроводната мрежа в русенското село Брестовица от предстоящата седмица, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който се срещна с кмета на община Борово Валентин Панайотов и председателя на Общинския съвет Пламен Симеонов.



Срещата идва на фона на проблемите с водоподаването в няколко населени места от общините Борово и Бяла, които се дължат на силно амортизираната водопроводна мрежа, по която загубите на места надхвърлят 80%, а също и поради продължителното засушаване.



В Брестовица ще бъдат подменени всички тръби, които са с обща дължина от близо 6.5 км. Проектът е на приблизителна стойност от 2.5 млн. лв. и би трябвало да приключи за по-малко от година. "Този проект е включен в Инвестиционната програма за общински обекти на Община Борово към Закона за държавния бюджет, имаме сключен договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и подписано споразумение, както и искане за авансово плащане, но все още не е преведена и една стотинка. Това е отпреди година и половина. В момента чакаме плащане. Въпреки това Общината започва сама проекта“, коментира Панайотов. Припомняме, че откакто Панайотов е кмет на община Борово всички централни водопроводи са подменени, а тези в селата на повече от 80%. Същевременно благодарение на него и екипа му в самия град Борово водопроводната мрежа е изцяло подменена. Средствата за тези ремонти са били осигурени по различни програми, като те включват европейско, национално и собствено финансиране. По думите на Панайотов всичко това гарантира нормалното водоподаване в община Борово. Същевременно в следващите две седмици предстои приключване на ремонт на 1.3 км. от водопровода между Волово и Брестовица от страна на ВиК дружеството в Русе. Преди две години беше изградена технологична връзка за алтернативно подаване на вода от помпената станция във Волово, която се отваря при недостиг от собствения водоизточник. На практика така се осигурява по-голямо водоподаване за Брестовица.



Колкото до Бяла, то в село Босилковци е в ход реконструкцията на 3.4 км. от вътрешната водопроводна мрежа, каза кметът Димитър Славов. Той допълни, че в рамките на следващите месец – два ремонтните дейности ще бъдат напълно завършени и новите тръби ще бъдат въведени в експлоатация.



Проектът е на стойност от около 1.2 милиона лева с ДДС и също се изпълнява по Инвестиционната програма за общински обекти към Закона за държавния бюджет. Изградено е и алтернативно водоснабдяване от помпената станция в Пейчиново, което покрива потреблението на вода в почивните и празничните дни, когато по традиция то е по-високо. Същевременно през последните три години са подменени близо 1.7 км. водопроводна мрежа в самото село, както и външен водопровод с дължина 300 метра от технологичната връзка с помпената станция. В повечето от другите населени места водопроводната мрежа също е подменена. В селата Бистренци и Дряновец са подменени съответно около 2 и 1 км., като в Дряновец е сменен главният водопровод. За повишаване надеждността на водоснабдяването на Копривец е подменен част от напорния и хранителния водопровод. Предстои изготвяне на инвестиционен проект и търсене на финансиране за подмяна на довеждащия водопровод от станцията в Батин до Пейчиново, който обаче е с дължина от 10 км. Така ще се осигури и безпроблемно водоподаване за село Пейчиново.



Същевременно в тези населени места е въведена временна забрана за ползването на питейната вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, автомобили, балкони, пълнене на басейни и пране на килими. Ограниченията ще бъде докато се възстанови дебита на водоизточниците. В региона имаме достатъчен наличен разполагаем воден ресурс, но териториалното му разпределение е неравномерно, обясни Драганов. Областният управител е категоричен, че при необходимост могат да се включат допълнителни водоизточници, които да гарантират захранването с вода в най-проблемните участъци. Припомняме, че захранването с питейна и битова вода в област Русе се осъществява посредством изградени кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не чрез водоподаване от язовирите. Важно е да е отбележи, че от "ВиК“ ООД – Русе съдействат на Общинските администрации чрез изготвяне на технически задания за проектиране на реконструкция на водопроводните мрежи.