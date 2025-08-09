ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ryanair официално за скандала с инвалидната количка на летище "Васил Левски"
Според Ryanair, наземният екип на летище София не е могъл да потвърди, че батерията е безопасно изключена, и затова не е натоварил количката.
Ето какво съобщение изпратиха от авиокомпанията до редакционната поща на "Фокус" във връзка с тази публикация:
"Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана с гелов акумулатор. По съображения за безопасност геловите акумулатори на инвалидни колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде приета количката за въздушен превоз. Тъй като служителите по наземно обслужване на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не можаха да установят дали акумулаторът е бил изолиран, те не успяха да натоварят количката на самолета.
Когато бяха уведомени, че служителите по наземно обслужване на летище София не могат да натоварят количката, тези пътници станаха конфликтни на борда на самолета и бяха свалени от местната полиция.“
Министър Караджов обаче определи ситуацията като "пореден скандален случай на летище ‘Васил Левски’“ и настоя за изясняване на всички обстоятелства.
