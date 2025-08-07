ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брутално: Без колани, с дете в скута и с 200 км/ч - Porsche шокира
По време на краткото видео с "хвалбата" ясно се вижда, че жената, качила видеото, Тинка е без колан, а на краката ѝ седи детето ѝ. Мъжът до нея решава да "подаде газ" и тихо ѝ казва "Я, го дръж", а след това се засилва по иначе празната улица. Не става ясно къде точно из България се развива действието.
След като непознато момче забелязва безумното ѝ стори в социалните мрежи, то решава да го публикува в профила си и да разпространи как човек не трябва да бъде безотговорен към живота.
Тинка намира телефона на момчето и решава да му позвъни, за да го помоли да изтрие клипа.
"Моля те, изтрий го. Ще ми направиш големи неприятности и проблеми.
Аз съм малка на години, не мисля какво правя. Моя грешка, но по на 20 години сме. Не мислим какво правим. Правим грешки.", казва Тинка.
Непознатото момче ѝ обяснява, че трябва да се научат да мислят какво правят и предвид множеството катастрофи с млади хора, той не смята да го изтрие.
В разговора се включва и шофьора на Поршето.
"Тя е снимала неволно за малко. Не е окей и така, брат. Звъня ти, да те помоля. Твоя воля е дали ще го изтриеш, или не. Ще имаме главоболие от просто един клип. Не знаех, че е снимала и че ще го качва, луд. Ще е едно добро дело в живота ти /ако се изтрие клипа/, а ние ще си вземем поука.", казва шофьора.
Момчето, качило клипа, е намерило снимка на Тинка до луксозната кола.
"РВ7278А - последната буква остава за органите на реда.", пише още той.
В профила на Тинка се виждат множество сходни кадри на тази опасна ситуация.
Надяваме се, че органите на реда ще се самосезират по случая.
