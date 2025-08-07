© Facebook виж галерията Млада майка се похвали в социалните мрежи, че "возят" с висока скорост нея и детето й в луксозно порше с пловдивска регистрация на фона на балканска музика. След общественото неодобрение с мрежата, сгафилата двойка реши да моли момчето направило видеото публично известно да го изтрие.



По време на краткото видео с "хвалбата" ясно се вижда, че жената, качила видеото, Тинка е без колан, а на краката ѝ седи детето ѝ. Мъжът до нея решава да "подаде газ" и тихо ѝ казва "Я, го дръж", а след това се засилва по иначе празната улица. Не става ясно къде точно из България се развива действието.



След като непознато момче забелязва безумното ѝ стори в социалните мрежи, то решава да го публикува в профила си и да разпространи как човек не трябва да бъде безотговорен към живота.



Тинка намира телефона на момчето и решава да му позвъни, за да го помоли да изтрие клипа.



"Моля те, изтрий го. Ще ми направиш големи неприятности и проблеми.



Аз съм малка на години, не мисля какво правя. Моя грешка, но по на 20 години сме. Не мислим какво правим. Правим грешки.", казва Тинка.



Непознатото момче ѝ обяснява, че трябва да се научат да мислят какво правят и предвид множеството катастрофи с млади хора, той не смята да го изтрие.



В разговора се включва и шофьора на Поршето.



"Тя е снимала неволно за малко. Не е окей и така, брат. Звъня ти, да те помоля. Твоя воля е дали ще го изтриеш, или не. Ще имаме главоболие от просто един клип. Не знаех, че е снимала и че ще го качва, луд. Ще е едно добро дело в живота ти /ако се изтрие клипа/, а ние ще си вземем поука.", казва шофьора.



Момчето, качило клипа, е намерило снимка на Тинка до луксозната кола.



"РВ7278А - последната буква остава за органите на реда.", пише още той.



В профила на Тинка се виждат множество сходни кадри на тази опасна ситуация.



Надяваме се, че органите на реда ще се самосезират по случая.



