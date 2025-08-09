Новини
България е в топ 5 в Европа по продажби на жилища
Автор: Екип Ruse24.bg 09:41Коментари (0)42
© Plovdiv24.bg
Анализ на Института за пазарна икономика показва, че в България поскъпването на жилища е с най-ускорени темпове сред страните в ЕС.

Страната ни е сред водещите пет в Европейския съюз по ръст на продажбите на жилища през юни. Пазарът се подхранва от исторически рекордно ниски стойности на лихвите по жилищните кредити от около два процента и половина, а новоотпуснатите заеми за жилища през юни достигат един млрд. лв.

През второто тримесечие, ръстът на годишна база на продажбите на жилища в България ни нарежда трети в Европейския съюз като само през юни ръстът на сделките е с почти 7% в сравнение с година по-рано. И това, на фона на двуцифреното увеличение на цените на имотите. 

Лихвите по жилищните кредити през май и юни падат до рекордно ниските нива от 2,43% и увеличават дълга на домакинствата към банките до повече от 51 млрд. лева, с 21% по-висок от юни 2024 година. 

С анализа си, експертите икономисти алармират, по думите им, за "кредитна експензия" от страна на банките, която може да постави в риск икономиката на страната, информира националното радио.

Ускореното кредитиране на имотния пазар поставя икономическите дейности под зависимостта от вътрешното търсене и кредитната активност на банковия сектор, предупреждава авторът на изследването Лъчезар Богданов. И твърди, че охлаждането е неизбежно и тогава дори само спиране, а не свиване на растежа може да засегне много стопански сектори, информира Bulgaria ON AIR.






