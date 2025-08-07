ЗАРЕЖДАНЕ...
|България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система
Българската митническа администрация избра подхода Opt-in за внедряване на NCTS етап 6, който позволява на икономическите оператори да подават комбинирана транзитна декларация, съдържаща и данни за сигурност и безопасност (ENS) при въвеждане на стоки. Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС.
Внедряването на системата е част от проекта "Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на МИСТ“, реализиран върху Cloud архитектура, съгласно проект по МКС: "Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS), етап 6“.
Системата предоставя ключови предимства като:
- Синхронизира представянето на стоки за входни и транзитни формалности;
- Обединява решенията по контрола и отчитането на резултатите от него;
- Подобрява управлението на процесите по освобождаване или преминаване на границата;
- Съкращава времето за приключване на входните формалности;
- Улеснява търговския сектор чрез възможност за подаване на единна декларация, съгласно изискванията на Приложение Б от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.
С новата версия на МИСТ България демонстрира ангажираност към модернизацията на митническите процеси и подкрепа за търговските оператори чрез по-ефективни и интегрирани дигитални решения в рамките на ЕС.
