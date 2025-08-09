България сред страните от ЕС с най-много години живот в добро здраве при жените

© Евростат През 2023 г. броят на годините в добро здраве в ЕС е бил средно 63,1 години. 63,3 години за жените и 62,8 години за мъжете, предаде "Евростат".



Продължителността на живота при раждане за жените в ЕС е била средно с 5,3 години по-дълга от тази за мъжете (84,0 години в сравнение със 78,7 години). Годините в добро здраве - без ограничения на активността - представляват съответно 75% и 80% от общата продължителност на живота за жените и мъжете. Следователно, средно мъжете са склонни да прекарват по-голяма част от по-краткия си живот без ограничения на активността.



На национално ниво само в 9 страни от ЕС мъжете са регистрирали повече години здравословен живот от жените.



Най-голям брой години в добро здраве за мъжете е регистриран в Малта (71,7 години), следвана от Италия (68,5 години) и Швеция (67,2 години), докато най-ниските са установени в Латвия (51,2 години), Естония (56,5 години) и Словакия (56,8 години).



Малта също така регистрира най-висок брой години живот в добро здраве при раждане през 2023 г. при жените (71,1 години), пред България (71,0 години) и Италия (69,6 години). За разлика от нея, Латвия имаше най-нисък брой години живот в добро здраве при жените (54,3 години), следвана от Дания (55,4 години) и Финландия (55,9 години).