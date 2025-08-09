Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
България сред страните от ЕС с най-много години живот в добро здраве при жените
Автор: ИА Фокус 19:19Коментари (0)35
© Евростат
През 2023 г. броят на годините в добро здраве в ЕС е бил средно 63,1 години. 63,3 години за жените и 62,8 години за мъжете, предаде "Евростат".

Продължителността на живота при раждане за жените в ЕС е била средно с 5,3 години по-дълга от тази за мъжете (84,0 години в сравнение със 78,7 години). Годините в добро здраве - без ограничения на активността - представляват съответно 75% и 80% от общата продължителност на живота за жените и мъжете. Следователно, средно мъжете са склонни да прекарват по-голяма част от по-краткия си живот без ограничения на активността.

На национално ниво само в 9 страни от ЕС мъжете са регистрирали повече години здравословен живот от жените.

Най-голям брой години в добро здраве за мъжете е регистриран в Малта (71,7 години), следвана от Италия (68,5 години) и Швеция (67,2 години), докато най-ниските са установени в Латвия (51,2 години), Естония (56,5 години) и Словакия (56,8 години).

Малта също така регистрира най-висок брой години живот в добро здраве при раждане през 2023 г. при жените (71,1 години), пред България (71,0 години) и Италия (69,6 години). За разлика от нея, Латвия имаше най-нисък брой години живот в добро здраве при жените (54,3 години), следвана от Дания (55,4 години) и Финландия (55,9 години).






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
20:24 / 07.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
14:04 / 07.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Огромен пожар гори край Сунгурларе
България в еврозоната
Пожари 2025
ГДБОП разби най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: