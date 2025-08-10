ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Д-р Аспарух Илиев: В Китай се засилва проблемът с чикунгуня. Тигровите комари ще дойдат и у нас
Това съобщи в профила си във Фейсбук д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн:
"В Китай се засилва проблемът с вируса, предизвикващ чикунгуня. Какви са симптомите:
- температура
- отпадналост
- обрив
- болки по стави и мускули, които могат да продължат и дълго
- тежко мозъчно възпаление, което може да е фатално
Как се предава - с тигрови комари. За щастие почти ги няма в нашите географски ширини (все още, официално, въпреки че коментари под поста показват, че го има), но във Франция и Италия вече са разпространени. Въпрос на време е да се развият и в България (ако вече не е тук).
Какъв е проблемът в Китай? Не знаем дали не става дума за нов вариант на вируса, който е по-заразен. Тъй като комарът се заразява от болни хора, лежащите в болница са изолирани И с мрежи против комари. Китай е известен с невероятен брой екзотични хранителни практики, които улесняват преминаване на болести от животни към хора.
Като изключим пропагандния характер на кадрите, показващи няколко големи метропола в Китай, голяма част от държавата живее в мизерни условия с почти нулева хигиена и ужасно здравно обслужване. Китай традиционно крие размера на проблемите от публичен и публично-здравен характер. Т.е. може да става дума и за много по-сериозен проблем.
Глобалното затопляне ще пренесе много комари (като тигровия), както и много пренасяни през насекоми тропични болести и в нашите географски ширини. Независимо дали сме за, или против мерките срещу глобалното затопляне, неговото наличие неизменно ще увеличи риска от нови и до голяма степен непознати у нас болести. Следене на заблатени райони и вземане на проби от комари е много важно!!!".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец
15:15 / 08.08.2025
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
16:07 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: