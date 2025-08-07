Новини
Дебора след излизането на Георги от ареста: Цялата треперя, откакто разбрах
Автор: Екип Ruse24.bg 22:11
"В случая аз излизам затворник, защото стоя у нас, а престъпникът се разхожда на свобода за 10 000 лева. Аз не мисля, че животът ми струва 10 000 лева. И всички рани и белези, които са по мен, не говоря само за физическо състояние, а и за психическо.“

Това каза пред bTV Дебора Михайлова по повод освобождаването на Георги Георгиев от затвора.

"Притеснявам се страшно много за семейството си в момента, цялата треперя откакто съм разбрала. Ще си търся правата и ще се пазим“, добави тя и каза, че според нея не е удачно да излиза навън, защото "престъпник е на свобода, човекът, който можеше да ме убие“.

"На първо място искам да кажа, че съм страшно притеснена и страшно разочарована от това, което се случи днес и което видях с очите си. Мисля, че е пълно безумие едно дело да продължава две години и да няма присъда, жертвата да е като затворник у тях, а престъпниците да се разхождат около нас на свобода“, разказа още Дебора.

Пловдивският окръжен съд потвърди мярката за неотклонение на Георги Георгиев в "парична гаранция“, като измени размера ѝ на 10 000 от 25 000 лева.

Въззивният съд прие, че към настоящия момент изминалият период на задържане на подсъдимия наближава 2 години и 2 месеца. Този период от време оказва влияние върху опасността подсъдимият да извърши престъпления, като съществено я намалява.

