Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Диана Русинова към АПИ: Този участък категорично не е обезопасен и инцидентите тук няма да спрат
Автор: Цвети Христова 10:39Коментари (0)64
© Facebook
Започвам седмицата с информация за още едно измерване на сцеплението на асфалтовото покритие, което направихме през изминалата седмица с колегите ми от European Center for Transport Policies. Този път тествахме за съпротивление на хлъзгане/приплъзване участък от път II-15 при км 65+930 – място, което АПИ официално обяви като вече обезопасено. Това заяви експертът от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова във Facebook.

Тя добави и още факти: "За съжаление, резултатите показват точно обратното. Този участък не само, че не е обезопасен, но и остава изключително опасен. Според измерванията значителни части от трасето имат стойности SRT под минималната безопасна граница от 55, което означава, че рискът от тежки пътнотранспортни произшествия е реален и постоянен.

Само преди няколко месеца на това място стана тежка катастрофа с ранено дете и водач, на когото по-късно ампутираха краката. Целта на проверката беше да установим дали АПИ е изпълнила краткосрочните мерки, които сама си постави. Най-съществената от тях – подмяната на асфалтовото покритие – не е изпълнена.

Анализът на резултатите, приравнен към SRT, показва значителни сегменти, които са в диапазона 35–45, далеч под изискваните 55.

В най-лошите участъци стойностите падат до 20–25 SRT, което е изключително опасно, особено при мокри условия. Има отделни кратки зони с SRT над 55, но те не компенсират цялостната опасност. Неравномерността в сцеплението води до непредсказуемо поведение на автомобила при аварийни маневри.

Този участък категорично не е обезопасен!

Докато стойностите на сцепление остават под минималните стандарти, инцидентите тук няма да спрат. Вие носите отговорност за всяко следващо произшествие, защото сте обявили за безопасен път, който по обективни данни е опасен".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
Термометрите в Русе достигат до 34 градуса днес
08:38 / 09.08.2025
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
12:01 / 10.08.2025
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
Мащабна подмяна на критични участъци по водопроводната мрежа в Борово и Бяла
13:30 / 10.08.2025
Ryanair официално за скандала с инвалидната количка на летище "Васил Левски"
Ryanair официално за скандала с инвалидната количка на летище "Васил Левски"
22:58 / 09.08.2025
Евакуираха 40 души от дом за възрастни в Славянци, огънят може да обхване голям завод
Евакуираха 40 души от дом за възрастни в Славянци, огънят може да обхване голям завод
14:08 / 09.08.2025
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
09:42 / 09.08.2025
Актуални теми
Водна криза
Ryanair свали от борда дете в неравностойно положение
Поскъпване на хранителните продукти
Катастрофи в България
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: