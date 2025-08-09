ЗАРЕЖДАНЕ...
|Домашен арест за петима от задържаните във Велико Търново рокери
Групата беше разбира в четвъртък като общо бяха задържани 12 души. За 5 от тях, сред които и ръководителите на бандата, Окръжната прокуратура във Велико Търново поиска днес най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", предава БНТ.
В съдебната зала от защита им заявиха, че прокуратурата няма доказателства за организирана престъпна група, няма данни и за техни криминални прояви и след 2018 година, а трима от тях имат здравословни проблеми и затова поискаха по-лека мярка.
След 4 часово заседание, съдът определи да наложи домашен арест и за петимата. Останалите членове на бандата още вчера бяха пуснати под гаранция.
