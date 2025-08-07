ЗАРЕЖДАНЕ...
|Джартов: Пожарът в Харманли е унищожил близо 30 000 декара площ
"Започна да има и по-силен вятър, така че основно усилията са да го запазим в тези граници, които е до момента. Не може да кажем, че е изцяло овладян или локализиран", посочи Джартов.
Той обясни, че огнищата, които се разпалват отново са в рамките на горялото.
Директорът на ГДПБЗН каза, че това е най-големият по площ в страната пожар, а другият, който все още представлява предизвикателство е в Пирин". Позитивното, както го определи Джартов е, че в района е бил доставен автомобил с вода, с който да се "атакува фронта, което до този момент не е било възможно".
Пожарите през юли са около 3500 и бележат ръст с 20% сравнение със същия месец на миналата година. "Прави се впечатление, че повечето от пожарите започват след единадесет часа, което означава, че се предизвикат в най-опасната част от денонощието", обясни Джартов.
