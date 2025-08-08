Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
ГДБОП разби престъпна групировка във Велико Търново, всичките й членове са били част от рокерския клуб Hells Angels
Автор: Луиза Транчева 15:15Коментари (0)58
© Илиян Благоев, ОП - ВТ
12 души от различни краища на България са задържани след специализираната полицейска операция на ГДБОП във Велико Търново и региона. Акцията се проведе през вчерашния ден, като в рамките и са претърсени  27 обекта и 11 леки автомобила в старата столица и района, София, Русе, Варна и Асеновград. Иззети са хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари, телефони, компютри. Това обобщи пред журналисти говорителят на Окръжна прокуратура-Велико Търново Илиан Благоев, предаде кореспондент на "Фокус“. Разкритата организирана престъпна група се е занимавала с упражняване на насилие, хулиганство, нанасяне на различни телесни повреди, принуди, рекет, грабежи – дейността е много широка.

Привлечени като обвиняеми са 12 лица. Петима от тях - за това, че са участвали групата, която е сформирана през 2014 година и действала до вчера.

"Двама от тях са обвинени, че те са я образували и ръководили. Останалите са обвинения за извършване на различни престъпления по поръчение на тази организирана престъпна група. Обвиняемите са основно българи, като има един чуждестранен гражданин - на възраст между 37 и 67 години, всички са криминално проявени. Повечето са от Велико Търново. Всички са членове на подразделение на рокерския клуб Hell`s Angels, като искам да подчертая, че няма установена връзка между клуба и организацията. По-скоро се касае за използване на формалното членство в подобна организация“, коментира още Илиян Илиев.

По думите му, извършените престъпления са доста тежки и наказанията за част от тях са между 5 и 15 години затвор.

"В тази сложна операция взеха участие над 140 служители на ГДБОП на територията на седем области в страната, като по места бяхме подпомогнати от множество други служители. Работехме в страхотен синхрон с Областните дирекции на МВР. Това беше изключително трудна за организиране от логистична гледна точка специализирана полицейска операция, но в крайна сметка и оценката на Окръжната прокуратура е, че тя беше проведена без никакви проблеми, без инциденти, без пострадали служители и граждани“, коментира Борислав Трайков, началник на отдел “Контратероризъм" на ГДБОП.

Окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов допълни, че обвиненията на част от задържаните са за между 21 и 28 престъпления, извършени през продължителен период от време.

"Преценили сме, че за пет от лицата има реална опасност да се укрият и да извършват други престъпления и в тази връзка за тях са изготвени искания за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“. За останалите лица, като адекватна мярка за неотклонение, е преценена парична гаранция в различни размери – между 3 и 6 хиляди лева“, посочи още Христов и благодари на колегите си от ГДБОП и Областните дирекции на МВР.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Конфликт Израел-Газа
България в еврозоната
Войната в Украйна
Здравко Жилов загуби брат си, снаха си и двете им деца при пожар
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: