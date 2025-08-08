ЗАРЕЖДАНЕ...
|ГДБОП разби престъпна групировка във Велико Търново, всичките й членове са били част от рокерския клуб Hells Angels
Привлечени като обвиняеми са 12 лица. Петима от тях - за това, че са участвали групата, която е сформирана през 2014 година и действала до вчера.
"Двама от тях са обвинени, че те са я образували и ръководили. Останалите са обвинения за извършване на различни престъпления по поръчение на тази организирана престъпна група. Обвиняемите са основно българи, като има един чуждестранен гражданин - на възраст между 37 и 67 години, всички са криминално проявени. Повечето са от Велико Търново. Всички са членове на подразделение на рокерския клуб Hell`s Angels, като искам да подчертая, че няма установена връзка между клуба и организацията. По-скоро се касае за използване на формалното членство в подобна организация“, коментира още Илиян Илиев.
По думите му, извършените престъпления са доста тежки и наказанията за част от тях са между 5 и 15 години затвор.
"В тази сложна операция взеха участие над 140 служители на ГДБОП на територията на седем области в страната, като по места бяхме подпомогнати от множество други служители. Работехме в страхотен синхрон с Областните дирекции на МВР. Това беше изключително трудна за организиране от логистична гледна точка специализирана полицейска операция, но в крайна сметка и оценката на Окръжната прокуратура е, че тя беше проведена без никакви проблеми, без инциденти, без пострадали служители и граждани“, коментира Борислав Трайков, началник на отдел “Контратероризъм" на ГДБОП.
Окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов допълни, че обвиненията на част от задържаните са за между 21 и 28 престъпления, извършени през продължителен период от време.
"Преценили сме, че за пет от лицата има реална опасност да се укрият и да извършват други престъпления и в тази връзка за тях са изготвени искания за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“. За останалите лица, като адекватна мярка за неотклонение, е преценена парична гаранция в различни размери – между 3 и 6 хиляди лева“, посочи още Христов и благодари на колегите си от ГДБОП и Областните дирекции на МВР.
