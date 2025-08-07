ГДБОП с мащабна акция във Велико Търново от сутринта

© ГДБОП Снимката е илюстративна Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" /ГДБОП/ реализира мащабна операция във Велико Търново. Действията са започнали още сутринта. От Областна дирекция на МВР в старата столица потвърдиха, че оказват съдействие на спецполицаите, предаде кореспондент на "Фокус".



Официални данни за операцията към момента няма нито от ГДБОП, нито от прокуратурата.



По непотвърдена информация акцията е по линия на наркоразпространението. Има задържани лица, като част от тях са известни фигури от местния ъндърграунд, за които се знае, че се занимават с незаконни дейности.