© Видео клип със заснета глутница кучета предизвика разнопосочни коментари във Facebook. От кадрите се вижда как около десетина кучета се разходжат из града, срещайки група тийнейджъри, които започват да гонят кучетата.



В коментарите под поста се разрази "война“ между привържениците на четириногите и тези, които по-скоро защитават децата.



Ето и част от коментарите:



- "Само не видях къде е агресията от кучетата! Виждам едно момиче, което ги Пл иска с вода и ги провокира! Освен преди това те да са я подгонили. Това са животни не ги провокирайте!!!“;



- "Може би няма да Ви е толкова смешно ако сте изправени срещу тях! Но разбира се първи реагират така наречените "защитници на кучета "! Коментарите оставям на все още трезво мислещи хора!“.