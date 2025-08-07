Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Гуцанов с инициатива срещу употребата на райски газ, вейпове и дизайнерска дрога сред децата 
Автор: Екип Ruse24.bg 13:12Коментари (0)79
©
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) представиха три обучителни видеоклипа, в които лекари разказват за опасностите от употребата на райски газ, вейпове и дизайнерска дрога сред децата и младежите. Клиповете ще бъдат разпространени до всички училища в страната, за да се използват като обучителни материали, а кратки видеа ще бъдат публикувани в социалните мрежи, където подрастващите са активни.

"Дизайнерската дрога е съвременна чума, с която всички трябва да се справим“, заяви министър Гуцанов. Той допълни, че цялото общество трябва да се обедини, за да предпази децата от съвременните опасности.

"Само от началото на годината на националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД са постъпили 1239 сигнала за деца, които са попаднали в риск заради различни ситуации. Агенцията се е самосезирала за над десет случая за употреба на вейпове и райски газ“, каза министър Гуцанов.

Това е поредна стъпка на Министерството на труда и социалната политика, насочена към превенция на употребата на забранени вещества, която стартира през миналата учебна година с дискусии на място в училищата между ученици и лекари. До тук близо 4000 деца от 30 училища са присъствали на тези открити уроци.

"Искаме децата да видят колко е опасна дизайнерската дрога – тази съвременна чума. Колко още смъртни случаи трябва да се случат, за да разберем, че дизайнерската дрога и вейповете са бич. Водят до трайни увреждания при децата – както психически, така и физически“, каза министър Гуцанов.

Той изказа специална благодарност към лекарите, които участват в срещите с децата и във видеоклиповете и споделят от първо лице последствията от употребата на тези вещества. Министър Гуцанов благодари и на спортистите, които приеха да бъдат лице на кампанията – вицепрезидентът на Федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова, на олимпийската вицешампионка Боряна Калейн, на тенисиста Димитър Кузманов.

"Посъветвахме се още в началото с децата – имат ли нужда от кампания за превенция. Отговорът беше "Да, ние знаем, че са вредни, но не знаем защо. Това ни даде основание да се обърнем към лекарите“, разказа председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова.

"Спортът е едно място, което позволява по естествен начин децата да стоят далеч от всички опасни, модерни неща. Аз призовавам, ние, възрастните да бъдем отговорни, спортуващи, успели, за да бъдем пример, който децата могат да последват“, отбеляза Невяна Владинова.

Психологът от Военномедицинска академия София Даниела Лазарова, която работи със зависими и родители на зависими, отбеляза колко е важна информираността за превенцията: "Понякога младите трябва да са насаме, сами вкъщи, за да чуят“.

"Ако не работим всички заедно, няма как да покажем грижата си за децата. Това, което ни обединява е, че трябва да положим максимални усилия за тяхното бъдеще“, заяви ръководителят на Районното управление на образованието – София, Ваня Кастрева.

Още по темата: общо новини по темата: 63
22.07.2025 »
24.06.2025 »
28.04.2025 »
01.04.2025 »
21.02.2025 »
21.02.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миризмите от дейността на "Оргахим Резинс" в Русе са под допустимите европейски норми
Миризмите от дейността на "Оргахим Резинс" в Русе са под допустимите европейски норми
10:01 / 05.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Лекар каза коя е най-голямата грешка на плажуващите. Никога не го правете!
Лекар каза коя е най-голямата грешка на плажуващите. Никога не го правете!
08:47 / 05.08.2025
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
15:23 / 05.08.2025
Опасност от водна криза! Община Шумен с апел към МОСВ относно язовир "Тича"
Опасност от водна криза! Община Шумен с апел към МОСВ относно язовир "Тича"
08:47 / 05.08.2025
Калдъръмените улици на Стария Пловдив още помнят тяхната голяма любов
Калдъръмените улици на Стария Пловдив още помнят тяхната голяма любов
15:23 / 05.08.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
Световна черна хроника
Войната в Украйна
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: