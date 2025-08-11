ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Това заяви в ефира на bTV банкерът Левон Хампарцумян.
Според него опитите на държавата да влияе на цените имат по-скоро психологически ефект върху разтревожените хора, отколкото реален резултат.
"Причината е проста - никой никъде не е успял да направи това. Прекаленият натиск върху пазара или води до влошаване на качеството на стоките, или в дефицит на дадена стока, или дори до изчезване на стоки“, категоричен бе Хампарцумян.
Той направи директен паралел с времето на социализма, което по-възрастните поколения помнят добре.
"Това сме го изживяли през комунизма, когато имаше магазини с празни щандове и беше много популярно да се казва "пуснаха банани". Това сме го видели и дори още имаме дейци от онова време, които сега отговарят за някакви ценови контроли. Тогава не са успели и сега няма да могат“, посочи финансистът.
Хампарцумян коментира и предстоящото въвеждане на единната европейска валута. По думите му, хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти или спекулации с курса.
Той обаче даде важен съвет на хората, които боравят с пари в брой, особено с монети.
"Ако някой има големи запаси от монети, не бива да чака последния момент. На много места има машини, където човек може да изсипе кош монети и да получи ваучер. Ако се направи такова нещо предварително, преди Нова година, би било добре, защото има около 70-80 тона монети в обращение в България“, обясни банкерът.
Еврото не вдига лихвите, а репутацията
Финансистът разби и един от основните митове, свързани с еврото – че то ще повиши лихвите по кредитите.
"Не е еврото това, което влияе върху банковите лихви, а икономиката и кредитоспособността на самия държател на ипотеките. Истината е, че хората с по-добри заплати, с по-добър бизнес получават и по-добро финансиране. За банката е важно да си млад, здрав и добре платен. Звучи цинично, но е така“, заяви директно Хампарцумян.
Според него еврото ще повлияе положително, като подобри условията за кредитиране на държавата, ще улесни бизнесите и пътуващите граждани и ще повиши репутацията на страната.
