Как се унищожават контрабандните цигари и заловените наркотици?
Автор: Екип Ruse24.bg 20:24Коментари (0)44
© Агенция
Над 3 тона наркотици и около 40 милиона къса цигари и тютюневи изделия са унищожили в Агенция "Митници" само за една година. Това показват данни, изготвени за NOVA. 

Контрабандните цигари и наркотици основно се държат в складове на Агенция "Митници". Практика е помещенията на откритите нелегални фабрики да се запечатват и там да се пазят намерените нелегални късове цигари. За миналата година Агенция "Митници" са унищожили около 40 милиона къса цигари и единични бройки тютюневи изделия, над 7000 кг тютюн за пушене, за наргиле и други видове и 3635 кг наркотични вещества.

"За задържани стоки с висока стойност има различни степени на охрана и винаги се избира този, който предполага за съответната стойност и стока", каза говорителят на агенцията Вяра Генова.

Унищожаването на цигари или тютюн за пушене трябва да бъде извършено, така че да не могат да бъдат използвани повече. Спазват се и екологични правила.

"За тютюневите изделия винаги се предвижда унищожаваме, защото не е ясно къде и как са произведени и не може да бъде доказано, че са безопасни за употреба", обясни Генова.

Машина за производство на цигари се съхранява в един от складовете на Агенция "Митници". Иззета е като веществено доказателство по досъдебно производство.

"Наркотиците се унищожават в инсинератор, като там целта е да няма дим, който да се получи при изгарянето. Специфичното за наркотиците, че е необходима специална инсталация, в която се прибавят и други видове отпадъци, за да се контролира температурата на горене", разказа Вяра Генова.

По закон огромните количества дрога не се държат с години, както други веществени доказателства.






