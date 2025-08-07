МВнР: България продължава твърдо да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Грузия

© 17 години след руската инвазия в Грузия, България продължава твърдо да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници. Това заяви в своя позиция МВнР.



"Ние също така стоим непоколебимо с грузинския народ в справедливото преследване на неговото бъдеще.", се казва още.



Войната в Южна Осетия или познатия Кавказки конфликт през 2008 година е военен конфликт между Грузия, от една страна, и Русия, подпомагана от сепаратисти от Южна Осетия и Абхазия, от друга. Боевете започват в нощта срещу осми август, когато тогавашният грузински президент Михаил Саакашвили издава заповед за военна операция срещу отцепническия регион Южна Осетия. След началото на грузинските атаки Русия отговаря с военна офанзива в защита на Южна Осетия, Конфликтът обхваща и Абхазия, която също се стреми към независимост. В края на войната Русия признава Абхазия и Южна Осетия за независими.