Министър Гуцанов и представители на браншови организации представят облекчения на административната тежест за земеделски производители

© Булфото Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и представители на браншови организации в земеделието ще представят окончателните промените при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – т.нар. еднодневни трудови договори. За 2024 г. техният брой е над 230 000 и облекченията са изключително важни за бизнеса.



Промените, които са в сила от тази седмица, позволяват много по-бързо попълване на бланките, след като отпадна изискването в тях да фигурират данните от личната карта и адреса на наетия работник. С други изменения се създава и по-голяма гъвкавост при използването на труда на работниците.



На събитието ще бъдат представени актуални данни за тази година за използването на еднодневните договори и за извършените проверки на условията на труд в сектора.



В него ще се включат представители на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци", Българска национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика", Националната асоциация на тютюнопроизводителите, Българската асоциация на малинопроизводителите. Те ще споделят от личен опит какво печелят с промените.