НЗОК ще проверява заплатите на лекари и сестри?
Автор: ИА Фокус 09:00
©
Националната здравноосигурителна каса ще проверява заплатите на лекари и сестри, предвиждат промени в Закона за здравното осигуряване, качени за обществено обсъждане.

Касата ще може да проверява документацията по трудовите и осигурителните правоотношения на работещи в лечебни заведения за болнична помощ във връзка с изпълнение на съществуващото в момента законово изискване, основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти в тези лечебни заведения да са не по-малко благоприятни от предвидените в колективния трудов договор в отрасъл "Здравеопазване“.

Към настоящия момент е налице законово изискване за съобразяване на възнагражденията на медицинските специалисти в болничната помощ с предвидените в колективния трудов договор в отрасъл "Здравеопазване“, но не и дефинирано конкретно контролно правомощие на НЗОК/РЗОК в тази област.

Друга промяна касае контрола в областта на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания. Предлага контролните функции на НЗОК да включват не само предписването, но и отпускането на тези изделия. Към настоящия момент НЗОК финансира тези изделия и носи отговорност за контрола на цялостния процес.

Създава се законова възможност при извършване на проверките от НЗОК/РЗОК да могат да присъстват експерти на Българския фармацевтичен съюз, които не са в договорни отношения с проверявания търговец на дребно с лекарствени продукти (аптека).

По този начин се постига съответствие и равнопоставеност, аналогични на ролята на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина в проверките.

Към настоящия момент при извършване на проверките могат да присъстват експерти на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, които не са в договорни отношения с проверявания изпълнител на медицинска помощ. Експертите предоставят писмени становища, които са неразделна част от протокола за проверката, предаде pariteni.bg.

Именно това се предлага и по отношение на представителите на Българския фармацевтичен съюз. За целта се създава разпоредба, съгласно която в процеса на преговори относно националните рамкови договори, Българският лекарски съюз кани за участие и представител/и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. По този начин ще бъде изпълнено изискването, свързано с Националния план за възстановяване и устойчивост и ще се създаде законова регламентация да бъде чуто мнението на професионалисти по здрави грижи в хода на преговорния процес.






