Нов пожар в Хасковско: Пламъците навлизат в горски терен

© Нов пожар избухна днес в следобедните часове в община Хасково, в землището между селата Момино и Елена. Това съобщават от областната администрация.



Пламъците вече навлизат в горски терен, а ситуацията се развива динамично. Горят смесена гора, сухи треви и храсти.



На място работят 8 екипа на РДПБЗН – Хасково. В гасенето е включена и тежка верижна машина, която прокарва просеки с цел ограничаване на огъня и недопускане на разрастването му.