Ohridnews: Все още издирват българина, изчезнал в Охридското езеро

© Продължава и днес издирването на 52-годишния български гражданин, който изчезна вчера при гмуркане във водите на Охридското езеро.



"Езерната полиция, Червеният кръст и водолазите претърсват по-широк район близо до Трпейца, където се е състояло събитието", каза говорителят на СВР Охрид пред Ohridnews.



По-рано излезе информация, че тялото на мъжа е било намерено.



"Фокус" припомня, че вчера в 13:15 ч. СВР Охрид и Езерната полиция съобщиха, че И.Т.(52) от Република България е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра.