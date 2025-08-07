ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Журналистката Лияна Панделиева сподели в социалните мрежи как успява да измине цялото разстояние между морето и столицата без да използва спирачката. И не става въпрос за някакъв технически трик или специална система в автомобила, а за умело планиране, внимание към трафика и най-вече – отстояване на безопасна дистанция.
"Оставям такова разстояние между мен и предния автомобил, че там не само между нас може да влезе всеки, който изпреварва, но и когато го видя в огледалото за обратно виждане как се набира, просто отделям крак от газта. Колата сама започва да намалява“, разказва Панделиева.
Според нея, най-важната част от управлението не е какво се случва отпред, а какво се случва отзад. Изпреварва само когато е сигурна, че не приближава бърз движещ се автомобил – често турски, със скорости над 180 км/ч.
"Няма по-агресивни шофьори от турците. Те прекрасно знаят, че в България няма кой да им търси отговорност, дори да карат с 350 км/ч“, допълва тя.
Журналистката поставя под въпрос и състоянието на настилката.
"Трябва да се отбележи и нещо друго – на много отсечки от "Тракия" скорост над 90 км/ч е направо варварство спрямо самия автомобил. Усещането е, че караш не по магистрала, а по третокласен път. Въпреки това, благодарение на двете ленти, и при натоварен трафик има място за всички – онези вляво, които се изживяват като Формула 1, и ние в дясно – търпеливите, които чакаме "турбуленцията“ да отмине."
Малко преди София, идилията на контролираната скорост и доброто шофиране е нарушена от ужасяваща гледка. Полицейска кола със сирена изпреварва колоната от автомобили. В далечината се вижда гъст черен дим, а първоначалното подозрение – още един пламнал храст, се оказва грешно.
На банкета – двама мъже, спрели до полицейски автомобил. На тридесетина метра от тях – напълно обхванат от пламъци автомобил, от който е останал само обгорен скелет.
"Докато минавах покрай него, усетих жегата от огъня в колата си“, споделя Панделиева.
"Страшно е. И е реалността по българските магистрали", завършва своята публикация Панделиева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Калдъръмените улици на Стария Пловдив още помнят тяхната голяма любов
15:23 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: