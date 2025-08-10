Пловдивчанинът Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро

© Фейсбук 52-годишният пловдивчанин Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро българин. В петък тръгнал към Охрид.



Качил снимка във фейсбук профила си, на която се вижда и част от оборудването му. В Македония в събота се гмуркал със свой приятел, който е местен. След като Илия не излязъл от водата, приятелят му подал сигнал до властите.



Оттогава Илия е издирван от Червения кръст, Езерната полиция и местния водолазен клуб "Амфора“. Засега от него няма следа.