|Пловдивчанинът Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро
Качил снимка във фейсбук профила си, на която се вижда и част от оборудването му. В Македония в събота се гмуркал със свой приятел, който е местен. След като Илия не излязъл от водата, приятелят му подал сигнал до властите.
Оттогава Илия е издирван от Червения кръст, Езерната полиция и местния водолазен клуб "Амфора“. Засега от него няма следа.
