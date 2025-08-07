Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Получаваме противотанковите системи Javelin до края на 2025 година
Автор: ИА Фокус 22:52Коментари (0)37
©
Противотанковите системи Javelin ще бъдат доставени в България до края на 2025 година. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов на въпрос, поставен от народния представител Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. 

В отговора си военният министър посочва, че доставката на противотанковите системи ще бъде синхронизирано с доставките на първите бронетранспортьори Stryker.

Първите 33 машини трябва да бъдат в страната до края на календарната година. Новината бе съобщена от министър Запрянов през месец юни

Общото количество на Stryker-те, които страната трябва да получи, е 198 броя. Сделката, която бе сключена с General Dynamics за закупуването на бойната техника, е на стойност 2,5 млрд. долара. 

Министър Запрянов заявява още, че по договорите, сключени с правителството на САЩ, се предвижда и подготовка на българските военни за използването на въоръжените системи.

Още по темата: общо новини по темата: 55
31.07.2025 »
31.07.2025 »
20.07.2025 »
18.07.2025 »
16.07.2025 »
15.07.2025 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Миризмите от дейността на "Оргахим Резинс" в Русе са под допустимите европейски норми
Миризмите от дейността на "Оргахим Резинс" в Русе са под допустимите европейски норми
10:01 / 05.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лекар каза коя е най-голямата грешка на плажуващите. Никога не го правете!
Лекар каза коя е най-голямата грешка на плажуващите. Никога не го правете!
08:47 / 05.08.2025
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
15:23 / 05.08.2025
Опасност от водна криза! Община Шумен с апел към МОСВ относно язовир "Тича"
Опасност от водна криза! Община Шумен с апел към МОСВ относно язовир "Тича"
08:47 / 05.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Актуални теми
Животните на Фокус
Зверство срещу 18-годишно момиче
Катастрофи в България
Войната в Украйна
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: