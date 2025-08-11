Проф. Радостина Александрова: Стареем по-бавно от нашите родители

© Корейски учени откриха как да спрат стареенето, а експериментите им дават добри резултати.



"За момента нямаме възможност да спрем напълно стареенето, но процесът може да бъде забавен. Напоследък сме свидетели на експлозия в тази сфера. Потребителският сектор ще нарасне до над 93 млрд. долара до 2027 г. Много сериозно се изучават хора, достигнали до впечатляваща възраст", обясни вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова в "България сутрин".



По думите ѝ братята, сестрите и близките на тези хора също могат да достигнат преклонна възраст.



"Има гени, които имат отношение към дълголетието. Не при всички хора, достигнали впечатляващо дълголетие, ги има тези гени. Определено стареем по-бавно от нашите родители. Биологичното стареене, независимо от нашата възраст, е важно", допълни проф. Александрова за Bulgaria ON AIR.



Важно е как живеем



Според нея начинът на живот и околната среда са от значение.



"Чистата вода, храната, здравните грижи, достъпът до медицинско обслужване, начинът, по който се е променил животът ни - доста са факторите. Според някои проучвания, в първите десетилетия от живота ни излиза наяве как живеем, а след това се проявяват гените", коментира гостът.



Продължителността на живота се увеличава, но продължителността на здравето не е толкова дълга, изтъкна проф. Александрова.



"В хода на стареенето се появяват едни клетки, които не се делят, но отделят молекули, които поддържат неблагоприятна среда в тялото. Едни от първите органи, които се влияят, са аортата и панкреасът", поясни вирусологът.