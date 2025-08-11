ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Румен Драганов: Продаваме българския туристически продукт доста по-евтино
"Не би трябвало да има страхове, които са свързани с приемане на еврото, с промяна на каквато и да е цена в туризма, по две причини. Първо, ние работим много отдавна с евро и второто, което е, че причината няма да бъде тази, не че влизаме в евро. Причините могат да бъдат най-различни, тъй като ние непрекъснато подобряваме туристическия продукт, увеличават се заплатите в туризма. Вече ние сме договорили 2026 година. Сега, в момента, тече договорният процес, какво да променим от 1 януари, тъй като договорите са подписани. Нещо повече ще ви кажа, на 12 ноември в борсата в Лондон, в World Travel Market, ние за първи път ще се сблъскаме с това какви продажби имаме за 2026 година, на какви цени. И плюс това, няма туристически сайт, който да казва, че никаква промяна на цената не може да има, след като вие веднъж сте внесли депозити и сте заплатили за туристическата услуга. Това е абсолютен императив. Така че всякакви спекулации, всеки, който ви каже, че ще има някакво увеличение с това основание, това е абсолютна лъжа", каза проф. Драганов.
