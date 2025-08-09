Новини
Производители очакват провал на реколтата от царевица и алармират: Ние ще зачеркнем тази култура
Автор: Екип Ruse24.bg 12:59
©
Провал на реколтата от царевица. За това алармират зърнопроизводители от Русе. Трета година добиви почти няма и фермерите са на път да се откажат от тази култура и да я заменят с друга. Русенско е един от традиционните райони за отглеждане на царевица.

"Колкото и да ни е неприятно ние ще зачеркнем тази култура", заяви пред NOVA Станимир Станчев, председател на кооперация "Малко Враново".

Добивите от царевицата за поредна година се очаква да са критично ниски.

"Ще има места с по 100 килограма, ще има места с по 500 килограма, това е истината. При нас, където имаме по-голямо засушаване, отново ще бъдем на загуба. Може би 200-300 килограма. Изкупната цена ще е по всяка вероятност по 30-35 стотинки. И когато ожънем 200 кила на 35 стотинки са 70 лева. Сега аз се питам в уравнението – да си покриеш производствените разходи, да си покриеш рентата? Кое точно да си покриеш?", пита се Станчев.

Причините за провалената реколта са климатичните промени, довели до засушаване, липсата на системи за напояване, както и набезите на стада елени и диви прасета в царевичните ниви.

Затова все повече зърнопроизводители експериментират с нови култури, които да заменят традиционната царевица.

"Рапица, грах, сорго, всеки ще намери вариант за своето стопанство, който е най-добър според него. Лошото е, че нашият регион е типично царевичарски и царевицата е една култура с традиции. Неприятното е, че ние тази традиция се налага да я прекъснем", каза Станчев.

Това прекъсване ще се отрази и на животновъдството, което разчита на фураж.

"Ще си променят рецептите и ще търсят примерно сорго да внедрят като алтернатива. То даже е по-богато на протеин в изхранването на животните", обяснява Станчев.

И за да няма фалити, от бранша се надяват на отваряне на подходящи мерки по Стратегическия план.

"Аз съм убеден и колегите от бранша са убедени, че на един отрасъл от стратегическо и национално значение за страната, не му се отделя необходимото внимание. Трябва воля, трябва последователност, трябва приемственост и хора, които от душа и сърце милеят за страната си", смята Станимир Станчев.






