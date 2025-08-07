Реорганизация на движението на АМ "Хемус", вижте в кой участък

© АПИ На 7 август и на 8 август, между 8 ч. и 16 ч. за премахване на крайпътна растителност ще се променя организацията на движение на АМ "Хемус“ в посока София в участъка от 42-ри до 50-и км. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена нужната техника, съобщиха от АПИ.



Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.



Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.