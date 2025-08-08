Новини
Сериозна опасност за малките бензиностанции у нас
Автор: Екип Ruse24.bg 13:06
Сериозна опасност - малките бензиностанции да останат без бензин, за това предупреждават търговци на горива. Проблемът е от няколко дни, а причината е липсата на биодобавка, която се слага като задължителен компонент в бензина, заради европейска директива, предава БНТ.

Добавката се оказва дефицит у нас и това предизвика притеснения. Според Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива смятат, че проблемът ще бъде решен до дни

Димитър Хаджидимитров - председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: "В момента не само на малките бензиностанции има проблем с доставките като цяло в последните 1-2 седмици на бензин, като цяло на всички обекти в страната. Проблемът е липсата на новото поколение биоетанол, който трябва да се добавя от 1 юни. Но в момента нещата мисля, че се нормализират. Пристига влаковата композиция, която трябваше да пристигне миналия понеделник, пристига сега, утре или вдругиден най-късно. Не казвам, че проблемът не е само в малките бензиностанции, горивата свършват първо на малките бензиностанции на места, но като цяло свършиха и на много големи обекти в страната, големите компании също нямаха бензин и също имаха този проблем."

Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
