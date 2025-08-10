ЗАРЕЖДАНЕ...
|Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
"Днес изплува на плажа в Бургас, навярно от Поморие или Черноморец. Сигнализира се на 112 и на общински служби... Идеята тук е да се намери кое е кучето и кой би могъл да го стори", каза очевидец във Facebook.
"Не мога да повярвам, че съществуват някъде такива изроди!!! Това е толкова жестоко, че не ми го побира акъла! Горкото животинче", пишат други хора под публикацията.
"Фокус" припомня, че жестокостта над животни ескалира драстично през последните месеци. Миналата седмица съдът в Тетевен определи "домашен арест“ за 39-годишен мъж, убил с метална бухалка куче.
