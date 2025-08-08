ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търговци на горива сигнализират за недостиг на бензин у нас, каква е причината
Допълват и че очакват тя да бъде доставена в България до края на седмицата. Ако това се случи - няма риск продажбата на бензин да спре.
"Дължи се на новия биокомпонент, който трябва да се добавя в биоетанола - 10% от преработени продукти, което е влязло в сила от 1 юни. Този продукт го няма наличен в цяла Европа, не само в България. В момента пътува влак към България от Унгария. Трябваше миналия понеделник да дойде, но се забави по технически причини, пристига днес или утре и от понеделник навсякъде ще има достатъчно количество бензин“, увери пред bTV Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
От медията потърсиха и "Лукойл“ - основният доставчик на гориво у нас. Оттам все още не уточняват има ли недостиг на гориво и кога ще бъде доставено.
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
