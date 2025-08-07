Новини
Вирусолог: Основният проблем на това заболяване е продължителната болка, която е доста устойчивa на обичайните обезболяващи средства
Автор: Екип Ruse24.bg 13:43
Тревога от нов вирус в Китай. Над 7000 случая на вируса чикунгуня са регистрирани в провинцията Гуандун.

Вирусът се пренася чрез ухапване от заразени комари. В болниците в град Фошан, който е най-засегнат, леглата на заразените са защитени с мрежи против комари.

А изписването на пациентите става само след отрицателен тест за заболяването. Заради нарастването на случаите, местните власти са предприели мерки - сходни с тези по време на COVID пандемията.

"Основният проблем на това заболяване може да бъде една продължителна дори години, болка в ставите с подуване, което може да бъде много сериозно влошаващо на живота на човека. И доста устойчиви на обичайните обезболяващи средства. Аз мисля, че не само в България, въобще в Европа поставянето на такава диагноза никога не е лесно, тъй като те са голяма рядкост. Те са заболявания, които ние сме свикнали да свързваме с тропиците, със субтропиците“, обясни вирусологът проф. Радостина Александрова пред bTV.

Какво е чикунгуня?

Заболяването се предава чрез ухапване от заразен комар и не е заразно от човек на човек. Причинява висока температура, обрив и силни ставни болки, които в някои случаи продължават с месеци или дори години.

Огнищата на чикунгуня са често срещани в Южна и Югоизточна Азия и части от Африка. Повечето хора, ухапани от заразен комар, развиват симптоми на чикунгуня в рамките на три до седем дни.

Инфекцията се е разпространила в поне 12 града в провинцията, като само за последната седмица са регистрирани близо 3 хиляди нови случая. Хонконг също потвърди първи случай – при 12-годишно момче, върнало се от Фошан.

