Започва оценка на кандидатите за КПКОНПИ

© Номинационната комисия, която трябва да оцени кандидатите за новия състав на Антикорупционната комисия, се събира днес.



Членовете ѝ ще разгледат концепциите на допуснатите до този етап кандидати. Очаква се да бъдат насрочени и изслушванията.



За неин председател беше избрана заместник-председателката на Сметната палата Силвия Къдрева, предаде NOVA.



Номинационната комисия цели да приключи работата си в рамките на месец. Ако това стане, част от процедурата за назначаване на новите началници на Антикорупционната комисия ще е приключила, когато депутатите се върнат от лятната си ваканция в началото на септември.