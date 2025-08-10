Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!

© Земетресение бе усетено в Бургас преди минути, предава репортер на Burgas24.bg. По данни на Европейския сеизмологичен институт е имало трус с магнитуд 5.8 в Западна Турция в 19:58 ч.



В Бургас бе получени съобщение за очаквано земетресение на мобилните телефони.